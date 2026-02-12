Trump annuncia la conclusione delle operazioni in Minnesota mentre il Congresso attacca Pam Bondi e i dazi sul Canada

WASHINGTON DC – L’amministrazione Trump ha annunciato la conclusione della fase più intensa della massiccia operazione federale di contrasto all’immigrazione nello Stato del Minnesota, iniziata negli ultimi mesi con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione delle leggi nazionali sui confini e sugli ingressi irregolari. Tom Homan, coordinatore del programma e responsabile federale per la sicurezza delle frontiere, ha spiegato in conferenza stampa che l’iniziativa, definita la più grande mai condotta dal Dipartimento della Sicurezza Interna, ha avuto come fulcro l’area metropolitana di Minneapolis–Saint Paul.

Homan ha sottolineato che l’operazione ha portato all’arresto di oltre 4000 persone, considerate ad alto rischio per la sicurezza pubblica, e ha garantito un rafforzamento della presenza federale per contrastare attività illegali correlate all’immigrazione. Secondo quanto dichiarato dal coordinatore federale, l’obiettivo principale era creare condizioni di maggiore sicurezza nelle comunità locali e sostenere l’applicazione uniforme delle normative, pur con interventi mirati e sostenibili nel tempo. Homan ha inoltre anticipato che, nonostante la riduzione della fase più intensa, continueranno controlli mirati sul territorio e verifiche sui casi di maggiore gravità.

Le vittime Renée Good e Alex Pretti e le tensioni sociali

L’operazione ha provocato forti reazioni sociali e politiche. Manifestazioni di cittadini e organizzazioni per i diritti dei migranti hanno denunciato possibili violazioni dei diritti civili e criticato le modalità operative. Particolarmente drammatica è stata la morte di Renée Nicole Good e Alex Pretti, cittadini statunitensi uccisi durante l’intervento federale, episodi che hanno alimentato polemiche e richieste di chiarimenti sulle procedure adottate dalle autorità. L’attenzione pubblica si è concentrata sull’uso della forza e sulla gestione dei protocolli operativi, con indagini in corso per determinare eventuali responsabilità e garantire trasparenza nei confronti dei cittadini.

Pam Bondi e le udienze politiche a Capitol Hill

In parallelo la Procuratrice Generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha affrontato un’udienza a Capitol Hill, difendendo l’amministrazione Trump e il Dipartimento di Giustizia in relazione alla gestione dei file di Jeffrey Epstein e ad altre questioni politiche. Bondi ha preso una posizione difensiva, criticando i legislatori democratici e sostenendo la linea del presidente in materia di sicurezza e applicazione della legge.

Durante le audizioni, Bondi ha respinto più volte le domande critiche, sottolineando i risultati positivi dell’amministrazione, come la gestione dell’immigrazione, le performance economiche e la sicurezza nazionale. Ha dichiarato che ogni accusa legata ai casi Epstein sarà presa sul serio e investigata, ma ha accusato i democratici di strumentalizzare le vicende a fini politici, alimentando uno scontro aperto tra esecutivo e Congresso.

La sfida del Congresso sui dazi al Canada

Sul fronte economico, il Congresso ha lanciato oggi una nuova sfida al presidente Trump. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione per revocare i dazi commerciali imposti al Canada, motivati dall’amministrazione come misura legata a un’emergenza nazionale. La mozione è passata con 219 voti favorevoli contro 211, includendo sei voti di repubblicani che si sono uniti ai democratici, e passerà ora al Senato per l’esame finale. Questa iniziativa segnala la crescente tensione tra esecutivo e legislativo sulla gestione delle politiche commerciali e mette in evidenza le divisioni interne al partito repubblicano riguardo all’uso dei poteri esecutivi.

Impatto politico e sociale

L’insieme di queste vicende evidenzia un periodo di forte polarizzazione negli Stati Uniti, con intersezioni complesse tra sicurezza, giustizia e politica economica. La conclusione della fase intensa dell’operazione federale in Minnesota riflette un cambiamento nella strategia sull’immigrazione, mentre le udienze politiche di Pam Bondi sottolineano la centralità del confronto tra poteri esecutivi e legislativi. La risoluzione sulla revoca dei dazi mostra inoltre come il Congresso stia assumendo un ruolo sempre più assertivo nel bilanciare le decisioni del presidente.

In questo contesto, l’amministrazione Trump si trova a gestire simultaneamente pressioni legali, politiche e sociali, mentre le comunità locali e il mercato internazionale osservano attentamente l’evoluzione di operazioni federali, strategie economiche e scelte politiche che avranno effetti duraturi sulla sicurezza, sull’economia e sulla governance negli Stati Uniti.