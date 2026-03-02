Escalation in Medio Oriente, Trump: “Possibile impegno militare americano oltre le 4-5 settimane”

WASHINGTON DC – Il conflitto in Medio Oriente continua a intensificarsi dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una vasta campagna militare contro l’Iran, provocando la morte del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. La crisi, già grave, mostra segnali di escalation duratura con effetti che vanno oltre la sfera militare, coinvolgendo diplomazia, economia e sicurezza internazionale.

Trump: impegno militare possibile oltre 4‑5 settimane

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno la capacità di prolungare le operazioni ben oltre le quattro‑cinque settimane previste, segnalando un possibile conflitto di lunga durata. L’obiettivo principale delle operazioni è neutralizzare le capacità missilistiche e navali dell’Iran, ridurre le ambizioni nucleari e contenere la sua influenza regionale.

Trump ha inoltre sottolineato che la leadership iraniana avrebbe procrastinato durante i recenti negoziati e ha confermato la morte del leader supremo iraniano e dei suoi potenziali successori, definendo gli attacchi come “una risposta mirata alle minacce crescenti”.

Obiettivi militari e rischi di escalation

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha difeso la campagna, sottolineando che mira a colpire le forze militari iraniane in maniera mirata, ma ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori vittime tra i militari statunitensi. L’intensità e la complessità degli attacchi aumentano il rischio di un conflitto esteso, con conseguenze su scala regionale.

Ripercussioni sulla sicurezza regionale

Le operazioni hanno travalicato i confini iraniani. Missili e droni lanciati da Teheran e dai suoi alleati hanno colpito stati del Golfo, basi statunitensi e territori israeliani. Il gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha sparato missili verso Israele, spingendo il conflitto in Libano e oltre. Israele ha risposto con raid sui sobborghi di Beirut, causando decine di vittime civili. Il governo libanese ha condannato le azioni di Hezbollah, definendole illegali e chiedendo la consegna delle armi.

Caos nei cieli: voli sospesi e riprese parziali

Le tensioni hanno provocato una grande interruzione del traffico aereo civile nella regione del Golfo. Molti aeroporti principali hanno chiuso o limitato i voli, con compagnie come Emirates, FlyDubai ed Etihad Airways costrette a operare solo collegamenti essenziali. Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati, mentre i piani di volo globali sono stati drasticamente modificati per motivi di sicurezza.

Putin e Mohammed bin Salman: allerta internazionale e appello alla diplomazia

La crisi ha attirato l’attenzione di grandi potenze globali. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una telefonata con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, durante la quale entrambi hanno espresso seria preoccupazione per i rischi di diffusione del conflitto.

Secondo il Cremlino, Putin ha sottolineato “l’urgenza di risolvere la situazione attraverso mezzi politici e diplomatici”, mentre il principe Mohammed ha dichiarato che la Russia potrebbe svolgere un ruolo stabilizzante grazie alle sue relazioni sia con l’Iran sia con i paesi del Golfo. Questo dialogo evidenzia come la crisi mediorientale stia già influenzando la diplomazia globale, con attori internazionali che cercano di limitare l’escalation e prevenire conseguenze catastrofiche.

Effetti umani e geopolitici

Le operazioni militari e le contromisure iraniane hanno causato centinaia di vittime civili e militari e alimentato tensioni diplomatiche. La crisi ha anche sollevato preoccupazioni sui mercati energetici, con lo stretto di Hormuz diventato un punto critico per l’export di petrolio e gas naturale, potenzialmente influenzando l’economia mondiale.

Con una campagna militare che potrebbe protrarsi ben oltre le settimane iniziali e con un conflitto che coinvolge più fronti e attori internazionali, la crisi in Medio Oriente rimane uno degli scenari geopolitici più instabili e rischiosi. Le tensioni non mostrano segnali di rapido contenimento, mentre la diplomazia globale prova a trovare soluzioni per evitare un’escalation catastrofica.