Trump ospita un evento con 800 agricoltori alla Casa Bianca tra annunci e incertezze sui prezzi

WASHINGTON DC – Oggi nel prato sud della Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha organizzato un grande evento con 800 agricoltori, trasformando quello che doveva essere un momento dedicato al settore in un intervento fortemente politico, parlando di 12 miliardi di dollari di aiuti finanziati tramite entrate tariffarie, aumento delle esportazioni di soia verso la Cina ed espansione delle vendite di carne bovina americana.

Il contesto in cui arrivano queste dichiarazioni è però fondamentale: l’agricoltura americana (e globale) sta attraversando una fase di forte incertezza. Il conflitto con l’Iran ha spinto verso l’alto i prezzi dell’energia e dei fertilizzanti, con effetti diretti sui costi di produzione agricola. Allo stesso tempo, le tensioni commerciali e i dazi hanno aumentato la volatilità dei mercati e delle materie prime. I prezzi di mais, soia e grano hanno registrato rialzi proprio nelle settimane successive all’escalation.

Nel corso del suo intervento il presidente americano ha anche cercato di rassicurare gli agricoltori sul fronte dell’inflazione, dichiarando che “il costo del cibo è diminuito, il costo delle uova è diminuito e anche il prezzo della carne bovina sta iniziando a scendere”. Parallelamente, ha ribadito il sostegno ai biocarburanti (E15), misura centrale per sostenere la domanda agricola interna. Il punto è che queste dichiarazioni arrivano mentre molti segnali indicano ancora pressione sui costi di produzione legata a energia e materie prime. Il messaggio della Casa Bianca risulta quindi solo parzialmente allineato con il quadro più ampio dei mercati.

Sul prato sud della Casa Bianca, in occasione dell’evento, erano esposti tre trattori. Uno, in particolare, rivestito in una pellicola dorata e firmato da membri dell’amministrazione, ha funzionato come elemento simbolico dell’evento.

Tra i firmatari:

Lee Zeldin – Amministratore dell’ Environmental Protection Agency (EPA)

– Amministratore dell’ Howard Lutnick – Segretario al Commercio degli Stati Uniti

– Linda McMahon – Segretaria all’Istruzione degli Stati Uniti

– Monica Crowley – Chief of Protocol degli Stati Uniti

– Patrick Morrisey – Governatore della Virginia Occidentale

Un’immagine costruita per comunicare vicinanza istituzionale al settore.

Un discorso sempre più politico

Accanto ai temi agricoli, Trump ha inserito attacchi diretti: “Qualsiasi agricoltore che vota per un democratico è pazzo”, ha affermato, per poi spostare il discorso su altri temi, dagli atleti transgender all’immigrazione, fino a riferimenti a singoli stati come il Minnesota. L’evento di oggi arriva in un momento in cui il settore agricolo è sotto pressione per fattori esterni — guerra, energia, dazi — che difficilmente possono essere risolti con annunci o interventi a breve termine.