Il discorso di Trump alla Nazione: “Iran vicino al collasso militare, pronti a riportarlo all’età della pietra”

WASHINGTON DC – Il discorso alla nazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump segna un passaggio cruciale nella narrazione del conflitto con l’Iran. A 32 giorni dall’avvio dell’operazione militare “Epic Fury”, la Casa Bianca presenta un quadro trionfalistico, parlando di “vittorie rapide, decisive e travolgenti” e di una campagna militare “mai vista nella storia moderna”.

Un’impostazione comunicativa chiara, che punta a rafforzare la percezione di un successo imminente. Ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, il quadro reale appare più complesso e meno lineare.

La narrazione della Casa Bianca: “Iran in ginocchio”

Nel suo intervento, Trump ha insistito più volte su un concetto: la superiorità militare americana avrebbe già prodotto risultati schiaccianti. “La capacità dell’Iran di lanciare missili e droni è stata drammaticamente ridotta”, ha dichiarato, aggiungendo che “le loro fabbriche di armi vengono distrutte una dopo l’altra”.

Ancora più netta la descrizione dello stato delle forze armate iraniane:

“La loro marina è sparita. La loro forza aerea è in rovina”. Il presidente ha poi alzato ulteriormente il livello dello scontro verbale, sostenendo che i vertici del Paese “sono ora morti” e che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie è stato “decimato”. Si tratta di affermazioni forti, che costruiscono l’immagine di un Iran militarmente paralizzato e vicino al collasso operativo.

La minaccia esplicita: “Li riporteremo all’età della pietra”

Il passaggio più duro del discorso arriva però quando Trump guarda alle prossime settimane. “Siamo molto vicini a completare i nostri obiettivi”, ha detto, parlando di una fase decisiva imminente. Poi la minaccia: “Li colpiremo molto duramente. Li riporteremo all’età della pietra”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che segnala una possibile escalation. Non solo pressione militare, ma deterrenza esplicita, con un linguaggio che richiama le fasi più dure delle crisi internazionali degli ultimi decenni. Allo stesso tempo, Trump ha aperto uno spiraglio: “Potrebbero esserci contatti”, ha detto, senza fornire dettagli. Teheran, però, continua a negare qualsiasi negoziato.

Tempistiche e strategia: due o tre settimane decisive

Un altro elemento chiave è il fattore tempo. Trump ha indicato nelle “prossime due o tre settimane” un momento cruciale per l’esito della guerra. Non è una scadenza formale, ma un’indicazione politica: serve a rafforzare l’idea che il conflitto sia vicino a una conclusione favorevole per Washington. Il presidente ha anche invitato gli americani alla pazienza, ricordando che altri conflitti – dalla Seconda guerra mondiale al Vietnam – sono durati anni: “In confronto, questa operazione dura appena 32 giorni ed è stata così potente e brillante”.

Energia e Hormuz: la leva geopolitica

Nel discorso trova ampio spazio anche il tema energetico. Trump ha rivendicato l’indipendenza degli Stati Uniti: “Non abbiamo bisogno del loro petrolio. Non abbiamo bisogno di nulla di quello che hanno”. Ha poi spostato la responsabilità sugli altri Paesi: “Chi dipende dal petrolio che passa nello Stretto di Hormuz deve prendersi la responsabilità di proteggerlo”. Un messaggio diretto soprattutto a Europa e Asia, che evidenzia come la crisi iraniana sia anche una partita strategica sulle rotte energetiche globali.

Mercati in allerta: segnali di sfiducia

Nonostante il tono trionfale del discorso, la reazione dei mercati è stata negativa. I futures dei principali indici americani hanno registrato cali immediati, riflettendo preoccupazioni concrete.

Gli investitori temono due fattori principali:

un prolungamento del conflitto

un aumento strutturale dei prezzi energetici

Trump ha liquidato la questione come temporanea: “È una conseguenza a breve termine”. Ma i numeri raccontano un’altra storia, con il petrolio in rialzo e la benzina in forte aumento negli Stati Uniti.

Il nodo nucleare: la linea rossa americana

Il presidente ha ribadito uno dei pilastri della sua politica estera: “Non permetterò mai che l’Iran ottenga un’arma nucleare”. Ha attaccato nuovamente l’accordo dell’era Obama, sostenendo che avrebbe aperto la strada a un potenziale arsenale atomico iraniano. Eppure, lo stesso Trump ha ricordato – indirettamente – che prima della guerra l’intelligence americana riteneva che Teheran non avesse ancora avviato un programma nucleare militare vero e proprio, pur avendo fatto progressi tecnici rilevanti.

Ruolo degli alleati e della NATO

Trump ha fatto riferimento al coinvolgimento internazionale con toni critici e ambigui. Pur non menzionando direttamente operazioni congiunte della NATO, il presidente ha sottolineato la necessità di maggiore partecipazione europea, soprattutto nella sicurezza delle rotte marittime: “Abbiamo fatto tutto il possibile da soli, ma i nostri alleati europei devono fare di più per proteggere le vie di navigazione strategiche”, ha dichiarato.

Il riferimento implicito alla NATO suggerisce una frustrazione per la mancata mobilitazione collettiva, indicando che, al momento, gli Stati Uniti conducono la campagna principalmente unilateralmente, mentre gli alleati rimangono sullo sfondo.

Gli esperti di sicurezza rilevano che questa posizione può generare due effetti:

Pressione sugli alleati europei affinché aumentino il loro contributo operativo e logistico. Segnale di autonomia americana, evidenziando la capacità degli Stati Uniti di condurre operazioni militari decisive anche senza il pieno coinvolgimento della NATO.

Questo elemento è centrale per comprendere le dinamiche geopolitiche della crisi: mentre Trump mostra forza militare, la percezione internazionale e la coesione transatlantica restano fragili.

Fact-check: tra dichiarazioni politiche e realtà

Dietro la narrazione presidenziale, emergono però contraddizioni significative, evidenziate da fonti indipendenti e apparati di intelligence.

“Il cambio di regime si è verificato”

La dichiarazione

“Non abbiamo mai detto un cambio di regime, ma il cambiamento di regime si è verificato… sono tutti morti”.

La realtà dei fatti

Questa affermazione non trova riscontro nelle analisi disponibili. Nonostante l’eliminazione di numerosi leader – inclusi vertici politici e militari di primo piano – il sistema di potere iraniano non è crollato.

Secondo funzionari occidentali e analisti regionali, la Repubblica islamica mantiene il controllo delle istituzioni e degli apparati di sicurezza. Le sostituzioni ai vertici sono avvenute rapidamente e senza rotture ideologiche.

La direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha sintetizzato così la situazione davanti al Congresso: “Il regime resta intatto, ma significativamente degradato”. In altre parole, indebolito ma non rovesciato. Parlare di “cambio di regime” appare quindi più una costruzione politica che una realtà sul terreno.

“Gli Stati Uniti non dipendono da Hormuz”

La dichiarazione

“Gli Stati Uniti non importano quasi petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz e non ne prenderanno in futuro”.

I dati reali

Le cifre ufficiali raccontano una realtà più sfumata. Nel 2024, gli Stati Uniti hanno importato circa 0,5 milioni di barili al giorno attraverso lo Stretto di Hormuz.

Si tratta di una quota pari al:

7% delle importazioni di greggio

circa 2% del consumo totale

Numeri che confermano una dipendenza limitata ma reale. Gli Stati Uniti sono meno esposti rispetto ad altri Paesi, ma non completamente immuni da eventuali interruzioni in quell’area strategica.

Una guerra tra comunicazione e realtà

Il discorso di Trump si inserisce in una strategia comunicativa ben precisa: mostrare forza, accelerare la percezione di vittoria e consolidare il consenso interno. Ma tra le dichiarazioni e i dati emergono zone grigie significative. L’Iran appare certamente colpito sul piano militare, ma non in collasso. I mercati restano nervosi. E le dinamiche energetiche continuano a rappresentare un fattore di rischio globale.

La vera incognita resta il tempo: le “due o tre settimane” indicate da Trump potrebbero segnare una svolta, oppure aprire una nuova fase di escalation. In un contesto così volatile, più che una conclusione imminente, il conflitto sembra avviarsi verso un equilibrio instabile, ancora tutto da definire.