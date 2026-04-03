Chi è Todd Blanche: da legale di Trump nei processi più controversi al vertice del Dipartimento di Giustizia

WASHINGTON DC – Todd Blanche è stato nominato dal presidente americano Donald Trump procuratore generale ad interim degli Stati Uniti, assumendo il ruolo che era stato di Pam Bondi e entrando in una posizione chiave in uno dei momenti più delicati per il sistema giudiziario americano. La sua carriera legale, segnata da anni di difesa personale di Donald Trump, rende la sua nomina particolarmente controversa, alimentando interrogativi sulla politicizzazione del Dipartimento di Giustizia e sul suo potenziale conflitto di interessi.

Dal paralegale al vertice: il percorso di Blanche

Blanche, 51 anni, ha costruito la sua carriera con un percorso tradizionale ma impegnativo: laureato con lode alla Brooklyn Law School, dove studiava di sera mentre lavorava come paralegale presso l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, ha iniziato a muovere i primi passi in un ambiente giudiziario complesso e altamente competitivo. Successivamente ha accumulato esperienza come assistente legale dei giudici federali Denny Chin e Joseph Bianco, oggi membri del 2° Circuito della Corte d’Appello degli Stati Uniti, e poi come procuratore federale, con incarichi di crescente responsabilità.

Durante la sua carriera da procuratore, Blanche ha supervisionato l’unità dei crimini violenti, gestendo casi che riguardavano omicidi, rapimenti e altre forme di criminalità grave. Questo background gli ha conferito un profilo rispettabile nell’ambito legale, ma la sua transizione al settore privato ha segnato un punto di svolta significativo. Ha lavorato come partner presso prestigiosi studi legali come WilmerHale e Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, specializzandosi in difesa di crimini finanziari e white collar crime.

La collaborazione con Trump

La notorietà di Blanche è cresciuta rapidamente quando ha iniziato a difendere Donald Trump in una serie di processi e indagini ad alto profilo. I principali casi includono:

Il processo “hush money” a New York, riguardante i pagamenti effettuati per silenziare donne che accusavano Trump di comportamenti sessuali inappropriati durante la campagna del 2016. Blanche ha orchestrato una strategia di ritardo dei procedimenti e di gestione mediatica, apparendo accanto a Trump alla tenuta di Mar-a-Lago dopo la condanna.

a New York, riguardante i pagamenti effettuati per silenziare donne che accusavano Trump di comportamenti sessuali inappropriati durante la campagna del 2016. Blanche ha orchestrato una strategia di ritardo dei procedimenti e di gestione mediatica, apparendo accanto a Trump alla tenuta di dopo la condanna. Il caso federale di interferenza elettorale del 2020 a Washington , dove Trump è stato accusato di tentare di annullare i risultati delle elezioni. Blanche ha guidato la difesa sostenendo ritardi procedurali e questionando la validità delle prove, contribuendo infine all’archiviazione del caso in base alla politica del Dipartimento di Giustizia che impedisce di incriminare un presidente in carica.

, dove Trump è stato accusato di tentare di annullare i risultati delle elezioni. Blanche ha guidato la difesa sostenendo ritardi procedurali e questionando la validità delle prove, contribuendo infine all’archiviazione del caso in base alla politica del Dipartimento di Giustizia che impedisce di incriminare un presidente in carica. Il caso della Florida sui documenti classificati a Mar-a-Lago , che accusava Trump di accumulare materiali riservati nella sua residenza privata. Blanche ha portato avanti una strategia simile, concentrandosi sul ritardo dei procedimenti e sulla negoziazione di termini favorevoli prima della fine del mandato presidenziale.

, che accusava Trump di accumulare materiali riservati nella sua residenza privata. Blanche ha portato avanti una strategia simile, concentrandosi sul ritardo dei procedimenti e sulla negoziazione di termini favorevoli prima della fine del mandato presidenziale. Il caso di frode finanziaria a New York, legato al pagamento di fondi non dichiarati e a presunti comportamenti impropri nei bilanci aziendali di Trump. Blanche, prima ancora di diventare legale personale, aveva difeso altri affiliati di Trump come Paul Manafort, dimostrando esperienza nella strategia di difesa contro accuse finanziarie complesse.

In tutti questi procedimenti, Blanche ha combinato tattiche legali aggressive con una gestione strategica della comunicazione pubblica, posizionandosi come un alleato chiave di Trump e consolidando la sua influenza politica.

Il processo “hush money”: Blanche e la difesa di Trump sotto i riflettori

Il cosiddetto processo “hush money” rappresenta uno dei momenti più controversi della carriera di Blanche e uno dei casi più discussi della storia recente della giustizia americana poiché per la prima volta un ex presidente americano è apparso in un’aula di tribunale per affrontare un processo penale. L’indagine riguardava pagamenti effettuati per silenziare donne che accusavano Donald Trump di comportamenti sessuali inappropriati, con l’obiettivo di influenzare la sua campagna presidenziale del 2016. Il caso è stato gestito dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, che ha portato alla condanna dell’ex presidente per 34 capi d’accusa legati a frodi finanziarie.

Blanche, nel ruolo di avvocato principale di Trump, ha orchestrato una difesa strategica basata su due punti chiave: ritardare il processo fino alla fine delle elezioni presidenziali del 2024 e mettere in discussione la legittimità dei procedimenti e delle prove. Questa strategia aveva l’obiettivo evidente di evitare che eventuali condanne influenzassero la possibilità di Trump di tornare alla Casa Bianca.

Uno degli aspetti più critici della difesa di Blanche è stato il suo approccio mediatico. Blanche ha partecipato a numerose interviste televisive, presentandosi come portavoce di Trump, spiegando le mosse legali e cercando di plasmare l’opinione pubblica. La sua apparizione accanto a Trump alla tenuta di Mar-a-Lago dopo la condanna ha sollevato dubbi sulla separazione tra legale difensore e ruolo istituzionale: pochi giorni dopo, Blanche sarebbe diventato procuratore generale ad interim, aumentando le percezioni di conflitto di interessi.

Blanche ha inoltre sostenuto davanti al giudice che la decisione degli elettori, ovvero il ritorno di Trump alla presidenza, rappresentasse un “giudizio politico” sul caso, una mossa criticata da osservatori legali come un tentativo di legittimare politicamente una sentenza penale. Questo passaggio ha generato polemiche significative: molti esperti ritengono che mescolare valutazioni elettorali e processi penali rappresenti un rischio per la neutralità della giustizia.

Subentro a Bondi: un cambio di leadership delicato

Come vice procuratore generale, Blanche era già il secondo in comando del Dipartimento di Giustizia sotto Pam Bondi. Il passaggio di consegne a Blanche ha segnato una svolta: la promozione di un ex avvocato personale di Trump al vertice del Dipartimento è stata vista da molti osservatori come un rafforzamento del controllo politico dell’ex presidente sulla giustizia federale, con possibili implicazioni sulla neutralità di futuri procedimenti.

La gestione controversa dei file su Jeffrey Epstein

Uno dei momenti più delicati della carriera pubblica di Blanche è stata la supervisione del rilascio dei file governativi su Jeffrey Epstein, contenenti informazioni sensibili su reti di potenziali complici e personalità influenti. La gestione di questi documenti ha suscitato critiche per la modalità di divulgazione e per le selezioni operate dal Dipartimento di Giustizia.

Blanche è apparso frequentemente nei media per spiegare le decisioni sul rilascio dei file, ma alcuni analisti hanno evidenziato come la sua gestione fosse opaca e potenzialmente orientata a proteggere figure politiche di alto profilo, aumentando le preoccupazioni sulla trasparenza dell’istituzione. Questo episodio ha contribuito a consolidare la percezione che Blanche fosse più un alleato politico di Trump che un garante neutrale della legge.

Difendere Trump e guidare la giustizia: un conflitto evidente

La nomina di Blanche al vertice del Dipartimento porta con sé un conflitto evidente. La sua esperienza come legale personale di Trump, unita al ruolo ora di garante della legge, pone domande serie sulla capacità di agire in modo indipendente in casi che coinvolgono direttamente il presidente.

Strategie come il ritardo dei procedimenti legali fino al termine delle elezioni del 2024 dimostrano come le sue scelte professionali possano avere impatti diretti sulla politica, generando dubbi su imparzialità e integrità del Dipartimento di Giustizia.

Implicazioni politiche e pubbliche

Blanche rappresenta il punto di convergenza tra politica e giustizia. La sua nomina evidenzia come figure con legami stretti con leader politici possano assumere posizioni chiave in istituzioni pensate per essere indipendenti. Questa situazione rischia di minare la fiducia pubblica e alimentare percezioni di favoritismi, compromettendo la credibilità del sistema giudiziario americano.

Il dibattito pubblico su Blanche non riguarda solo la sua carriera passata, ma anche il modo in cui deciderà di gestire casi futuri, inclusi quelli relativi a Trump o ad altre figure politiche di rilievo. Ogni decisione sarà scrutinata non solo per la sua validità legale, ma anche per la coerenza con principi di imparzialità ed equità.

Una figura sotto esame

Todd Blanche è un esempio lampante di come la politica possa intrecciarsi con la giustizia. Dal suo ruolo di legale personale di Trump, alla gestione dei file di Epstein, fino alla promozione a procuratore generale ad interim, Blanche si trova al centro di un dibattito acceso su etica, indipendenza e trasparenza. La sua gestione futura del Dipartimento di Giustizia sarà cruciale per determinare se riuscirà a mantenere credibilità pubblica o se confermerà le preoccupazioni su una giustizia politicizzata.