Trump cancella il post su Gesù ma non arretra: nessuna scusa e pioggia di critiche dal mondo MAGA cattolico

WASHINGTON DC – Lo scontro esplode nell’arco di poche ore e assume subito una dimensione internazionale e altamente simbolica. Donald Trump attacca pubblicamente Papa Leone XIV, accusandolo di essere “debole”, troppo vicino alla sinistra e distante dalle sue posizioni su sicurezza e politica estera.

Nel pieno della polemica, Trump rilancia ulteriormente la provocazione pubblicando su Truth Social un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui si rappresenta in chiave religiosa, con richiami espliciti alla figura di Gesù. L’effetto è immediato: la vicenda smette di essere solo uno scontro politico e diventa un confronto diretto tra leadership politica e autorità religiosa, con linguaggi, simboli e messaggi radicalmente opposti. A rendere il quadro ancora più teso è la risposta del Pontefice, che interviene con parole nette: “Non mi fa paura”, segnando un punto di rottura pubblica nello scontro.

La spiegazione: tra simbolismo e messaggio politico

Secondo Trump, l’immagine non avrebbe avuto alcuna valenza religiosa. Il riferimento sarebbe stato quello di un medico impegnato a “curare” il Paese e a risolvere criticità sociali e politiche. Il presidente ha insistito su un messaggio legato all’azione e alla guarigione della nazione, respingendo le letture che hanno visto nel post un’identificazione simbolica più profonda. Tuttavia, la presenza di elementi iconografici fortemente evocativi ha alimentato interpretazioni opposte, contribuendo ad amplificare la controversia.

Le reazioni dal mondo conservatore

Le critiche più forti sono arrivate da figure di primo piano dell’area conservatrice e repubblicana, storicamente vicine a Trump.

Marjorie Taylor Greene , deputata della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha definito l’episodio profondamente problematico sul piano religioso e culturale

, deputata della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha definito l’episodio profondamente problematico sul piano religioso e culturale Riley Gaines , ex atleta collegiale e oggi attivista politica conservatrice, ha invocato pubblicamente maggiore umiltà e rispetto nei simboli religiosi

, ex atleta collegiale e oggi attivista politica conservatrice, ha invocato pubblicamente maggiore umiltà e rispetto nei simboli religiosi Megan Basham , giornalista e scrittrice vicina agli ambienti evangelici, ha definito il contenuto una provocazione inaccettabile sul piano della fede

, giornalista e scrittrice vicina agli ambienti evangelici, ha definito il contenuto una provocazione inaccettabile sul piano della fede Isabel Brown , opinionista e attivista mediatica conservatrice, ha espresso preoccupazione per l’impatto culturale del gesto

, opinionista e attivista mediatica conservatrice, ha espresso preoccupazione per l’impatto culturale del gesto Michael Knowles, volto noto dell’informazione conservatrice, ha sottolineato il rischio di una frattura simbolica con la base religiosa del movimento

Si tratta di critiche significative perché provengono dallo stesso ecosistema politico e culturale che, nel tempo, ha sostenuto Trump anche nei momenti di maggiore tensione politica.

Una frattura interna al mondo MAGA

Il caso mette in evidenza una tensione crescente all’interno del movimento MAGA. Da un lato, una narrazione politica che spesso utilizza linguaggi fortemente simbolici e quasi messianici; dall’altro, il rifiuto di vedere quella stessa retorica trasformata in auto-rappresentazione diretta. Ne nasce un cortocircuito comunicativo: ciò che viene accettato come metafora politica diventa divisivo quando viene percepito come autoattribuzione personale. Fonti vicine all’amministrazione riferiscono che la Casa Bianca avrebbe scelto una linea di basso profilo, puntando a una rapida attenuazione del caso.

Oltre la polemica: il tema dei limiti simbolici e politici

La cancellazione del post chiude formalmente la vicenda sul piano digitale, ma lascia aperto un nodo più ampio legato al rapporto tra comunicazione politica, simboli religiosi e consenso. Trump continua a difendere la propria interpretazione dei fatti e non mostra segnali di arretramento, mantenendo alta la tensione anche sul piano dello scontro politico e culturale.