Trump rientra dalla Cina e trova un’America più cara: inflazione in crescita e tensioni sull’economia

WASHINGTON DC – Il ritorno di Donald Trump dagli incontri ufficiali con Xi Jinping coincide con una fase estremamente delicata per l’economia statunitense. Le immagini della visita in Cina, tra cerimonie solenni e promesse commerciali, hanno lasciato rapidamente spazio a un tema molto più concreto per milioni di americani: il caro vita.

Negli Stati Uniti l’inflazione ha ripreso a correre, raggiungendo il 3,8% annuo ad aprile. Un dato che preoccupa famiglie, imprese e investitori, soprattutto perché l’aumento dei prezzi sta crescendo più velocemente dei salari. In pratica, il potere d’acquisto dei lavoratori continua a diminuire.

Secondo alcune stime della Federal Reserve, il costo della vita potrebbe salire ulteriormente nelle prossime settimane, arrivando oltre il 4% già nel corrente mese di maggio. A pesare sono soprattutto il rincaro dell’energia, le tensioni internazionali e gli effetti delle nuove politiche commerciali americane.

Guerra in Iran, petrolio caro e nuove pressioni sui consumatori

La crisi in Medio Oriente continua ad avere conseguenze dirette sull’economia globale. Il conflitto con l’Iran e le difficoltà nello Stretto di Hormuz hanno contribuito a mantenere elevati i prezzi del petrolio, con effetti immediati sulla benzina e sui trasporti. Negli Stati Uniti i rincari stanno colpendo numerosi settori: alimentari, bollette, voli aerei, abbigliamento, servizi di consegna e beni di consumo quotidiano. Con l’avvicinarsi del Memorial Day, molte famiglie americane si trovano a spendere molto di più anche per prodotti tradizionalmente associati alle festività, come carne e generi alimentari per barbecue. L’aumento dei prezzi rischia di trasformarsi in un problema politico centrale in vista delle elezioni di metà mandato previste per il prossimo novembre e delle prossime sfide elettorali.

La visita in Cina non convince i mercati

Durante il viaggio a Pechino, Trump ha cercato di presentare il vertice con Xi come un successo diplomatico ed economico. Il presidente americano ha parlato di possibili maxi accordi commerciali, annunciando anche nuove vendite di aerei Boeing alla Cina e maggiori acquisti di soia statunitense da parte di Pechino. Secondo Trump, l’intesa potrebbe aprire opportunità importanti per agricoltori e industria americana. Tuttavia, gli investitori non sembrano aver accolto con entusiasmo le dichiarazioni del presidente.

Le azioni di Boeing hanno registrato una flessione dopo le parole di Trump, poiché il mercato si aspettava accordi più consistenti e dettagli concreti. Inoltre, dal summit non sono emerse indicazioni precise su nuovi contratti energetici o commerciali tra Washington e Pechino.

Le parole di Trump alimentano le polemiche

A creare ulteriori discussioni sono state alcune dichiarazioni del presidente sulla crisi iraniana. Prima della partenza per laCina, Trump aveva affermato di essere concentrato soprattutto sul rischio nucleare legato a Teheran, sostenendo di non pensare in quel momento “alla situazione finanziaria degli americani”. L’opposizione democratica ha immediatamente sfruttato quelle parole per accusare la Casa Bianca di sottovalutare le difficoltà economiche delle famiglie. Il leader democratico al Senato, Chuck Schumer, ha criticato duramente l’amministrazione, sostenendo che gli americani non vedono alcun piano concreto per ridurre il costo della vita. Anche gruppi centristi e osservatori indipendenti ritengono che la Casa Bianca rischi di apparire distante dalle preoccupazioni quotidiane degli elettori.

JD Vance difende la Casa Bianca

Il vicepresidente JD Vance ha cercato di ridimensionare le polemiche, sostenendo che le frasi del presidente siano state interpretate male. Vance ha inoltre ricordato che durante l’amministrazione di Joe Biden l’inflazione aveva raggiunto livelli ben più elevati, toccando il 9,1% nel 2022. Tuttavia, il problema per Trump è che il costo della vita oggi risulta comunque superiore rispetto al momento del suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Proprio il controllo dell’inflazione era stato uno dei temi centrali della sua campagna elettorale.

Crescono i timori sul debito americano

Oltre all’aumento dei prezzi al consumo, stanno crescendo anche le preoccupazioni sul debito pubblico statunitense. Negli ultimi giorni il rendimento dei titoli di Stato americani a dieci anni è salito sensibilmente, segnalando aspettative di tassi più alti e condizioni finanziarie più rigide. Questo significa mutui più costosi, prestiti auto meno convenienti e maggiore pressione sulle famiglie.

Gli economisti avvertono che diversi fattori potrebbero continuare ad alimentare l’inflazione nei prossimi mesi. Tra questi:

le tariffe commerciali sulle importazioni

le tensioni geopolitiche

la riduzione della manodopera straniera

i problemi nelle catene di approvvigionamento energetico

Secondo Gregory Daco, capo economista di EY-Parthenon, l’economia americana starebbe entrando in una fase di rallentamento accompagnata però da prezzi ancora elevati, uno scenario particolarmente difficile da gestire per qualsiasi amministrazione.

Tariffe e immigrazione sotto accusa

Gli analisti ritengono che le politiche commerciali introdotte negli ultimi mesi abbiano contribuito ad aumentare i costi di diversi beni importati, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e della distribuzione. Anche le restrizioni sull’immigrazione avrebbero ridotto la disponibilità di lavoratori in alcuni comparti chiave dell’economia americana, aumentando ulteriormente le pressioni sui prezzi. Nel frattempo, l’amministrazione starebbe studiando nuove misure tariffarie dopo le recenti decisioni giudiziarie che hanno limitato alcuni poteri presidenziali in materia commerciale.

Un test politico decisivo per Trump

La Casa Bianca continua a sostenere che la situazione economica migliorerà nei prossimi mesi e che i rincari energetici siano soltanto temporanei. Trump stesso ha dichiarato che i prezzi della benzina torneranno a scendere una volta conclusa la crisi internazionale. Ma sul piano politico la sfida appare complessa. Per milioni di americani, infatti, il giudizio sull’amministrazione passerà soprattutto dalla capacità di ridurre il costo della vita e restituire stabilità economica. Ed è proprio su questo terreno che si giocherà una parte fondamentale del futuro politico di Trump e dei repubblicani.