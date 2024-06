La ‘strategia life sciences’ per rendere l’Italia leader nel settore

Rendere il nostro Paese leader mondiale nel comparto delle life sciences, fornendo supporto alle istituzioni per concretizzare il primato, ma favorire anche la qualità e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale in un contesto di crescente competitività internazionale. E’ l’obiettivo del documento ‘Una Strategia nazionale per le life sciences’, messo a punto da Healthcare Policy e ‘Formiche’ e presentato alla Camera dei deputati con il supporto dell’Intergruppo parlamentare One Health. (www.adnkronos.com)