Eccellenze sanitarie in Calabria: Il Gatjc Fertility Center di Gioia Tauro riceve il prestigioso ESQR’s The Best Quality Leadership Award 2024

Il Gatjc Fertility Center è stato insignito del prestigioso ESQR’s The Best Quality Leadership Award 2024, un riconoscimento che celebra la consapevolezza della qualità, riconosce la best practice, l’eccellenza, la leadership, l’innovazione tecnologica nella gestione della qualità. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bruxelles, presso il rinomato La Plaza, riunendo aziende, organizzazioni , università, centri sanitari e pubbliche amministrazioni di 144 paesi del mondo per celebrare i risultati eccezionali nelle pratiche orientate alla qualità.

Il Gatjc Fertility Center si è distinto per il suo impegno costante nell’implementazione di pratiche innovative e di alta qualità, contribuendo significativamente alla soddisfazione dei pazienti. “Questo premio sottolinea l’eccellenza del centro, oltre che nel fornire cure di fertilità avanzate, utilizzando tecnologie all’avanguardia e ponendo al centro le esigenze dei pazienti, per le performance organizzative e gestionali dell’intera azienda e dei suoi processi”, ha ribadito la struttura.

Riconoscimento per l’Innovazione e l’Eccellenza nella Gestione della Qualità

La European Society for Quality Research (ESQR) ha premiato il Gatjc Fertility Center per le sue eccezionali iniziative e strategie nella gestione della qualità. La selezione per questo premio si basa su una rigorosa valutazione delle pratiche di gestione della qualità, che include sondaggi di opinione dei partner internazionali, studi di mercato, feedback da parte di aziende precedentemente premiate, ricerca scientifica e impatto sociale.

Impatto e Dedizione

Il Gatjc Fertility Center ha dimostrato un impegno ineguagliabile nel fornire servizi medici di elevati standard, raggiungendo traguardi significativi e migliorando le esperienze dei pazienti attraverso innovazioni continue. Questo riconoscimento internazionale conferma il prezioso valore del centro e il suo ruolo di leader nel settore della riproduzione assistita e dell’assistenza medica in generale.

Dichiarazioni Ufficiali

“Siamo onorati di ricevere il Quality Choice Prize Award 2024 da ESQR,” ha dichiarato la Dott.ssa Leona Cremonese, CEO del Gatjc Fertility Center, diretto dal ginecologo Dott. Giacomo Umberto Tripodi. “Questo premio è un riconoscimento del duro lavoro e della dedizione del nostro team nell’offrire le migliori cure possibili ai nostri pazienti. Continueremo a innovare e a migliorare i nostri servizi per soddisfare le aspettative dei nostri pazienti.”

Un Evento di Prestigio

La cerimonia di premiazione, tenutasi nel teatro dell’Hotel Plaza di Bruxelles, ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco delle aziende e personalità più autorevoli provenienti da tutto il mondo. L’evento ha fornito una piattaforma per condividere le migliori pratiche, discutere delle sfide future e celebrare i successi collettivi nella promozione della qualità e leadership.

Informazioni su ESQR

L’ESQR (Società Europea per la Ricerca sulla Qualità) è un’organizzazione con sede in Svizzera che promuove la consapevolezza della qualità, riconosce le migliori pratiche, l’eccellenza, la leadership, l’innovazione tecnologica, i risultati di qualità nelle organizzazioni di tutto il mondo e pubblicizza le strategie di performance di successo di queste organizzazioni. ESQR fornisce soluzioni per consentire alle organizzazioni di qualsiasi settore, indipendentemente dalle loro dimensioni e posizione geografica, di apprendere gli strumenti e le tecniche per gestire la qualità e affrontare le sfide correlate.

Informazioni su Gatjc Fertility Center

Il Gatjc Fertility Center è un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita e Poliambulatorio Medico, nato nel 1991 ad opera del Dott. Umberto Giacomo Tripodi, Direttore Sanitario del Centro.

Unico in Calabria, e tra i primi in Italia, ad aver ottenuto il rilascio della Certificazione di Conformità dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), ente per la gestione ed per il coordinamento nazionale dell’attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule.

Il GATJC è, anche, centro poliambulatoriale in cui è possibile sottoporsi a visite specialistiche volte alla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia ed al controllo di numerose patologie. L’attento e qualificato personale è disponibile per l’assistenza necessaria ai pazienti.