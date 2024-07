Pallanuoto, Olio di Calabria alle semifinali nazionali juniores

L’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto parteciperà il 13 e 14 luglio alla semifinali nazionali juniores maschili che si disputeranno a Santa Maria Capua Vetere. Il “sette” cosentino guidato dai tecnici Gianmarco Manna e Francesco Palermo, è stato inserito nel girone 4 con CUS Bari, CUS Palermo e C.N. Salerno. Alle finali nazionali accederanno le prime due di ogni girone.

“Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso ritorniamo alle semifinali juniores con grande entusiasmo”, dicono i due tecnici cosentini prima della partenza.

“Speriamo quest’anno di fare altrettanto bene e di migliorare il piazzamento della precedente edizione. I nostri ragazzi? Non vedono l’ora di arrivare e giocarsi il tutto per tutto. Partecipare alle semifinali nazionali rappresenta intanto un traguardo importante: è un appuntamento significativo per tutto il settore”, spiegano Manna e Palermo.

I due tecnici e la squadra sono pronti, dunque. Non prima di avere ringraziato il presidente Aqa, Francesco Manna, per avere messo a disposizione strutture e qualsiasi necessità occorrente.

“La società crede fermamente nel settore giovanile, siamo pronti alla sfida”.