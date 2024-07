Over 60 e prostata: i cibi che fanno bene

Ecco i prodotti alimentari più utili per il benessere della ghiandola prostatica, perfetti per attivare un’azione antinfiammatoria valida ed efficace.

Peperoni: una vera ricarica di vitamina C, più delle arance e degli agrumi, un toccasana per la salute della prostata. L’alta percentuale di vitamina C aiuta a ridurre le infiammazioni e il gonfiore, migliorando anche la minzione. Alcuni peperoni piccanti, come i jalapeño, sono ricchi di capsaicina che gli conferisce un gusto piccante, ma pare svolga anche una valida azione antitumorale.

Semi di zucca e frutta secca: i primi sono ricchi di zinco, altamente benefico contro il gonfiore della prostata. Invece la frutta secca garantisce un maggiore quantitativo di vitamina E e selenio, in particolare le noci brasiliane in grado di supportare il sistema immunitario, aumentando i livelli di testosterone e attivando un’azione antitumorale.

Cibi con soia: come ad esempio tofu, tempeh, latte di soia e fagioli edamame garantiscono un buon livello di isoflavoni genisteina e daidzeina, in grado di svolgere lo stesso ruolo della prostata. Per una valida azione antitumorale di grande effetto.

Aglio: è un toccasana contro la pressione alta e in supporto del sistema immunitario, inoltre attiva un’azione preventiva contro l’ipertrofia prostatica. Riducendo al contempo la possibilità di sviluppare forme tumorali.

Verdure crucifere: in particolare broccoli, cavoli e cavolfiori ricchi di sulforafano in grado di attivarsi contro le cellule tumorali.

Pesce: i migliori sono salmone, sardine, sgombri, trote e aringhe perché tutti ricchi di acidi grassi omega 3 perfetti per agire contro le infiammazioni.

Tè verde: antitumorale d’azione è una bevanda gustosa ricca di composti antiossidanti noti come catechine, utili per ridurre l’infiammazione migliorando anche il flusso urinario.

Pomodori: è il licopene contenuto il vero protagonista, che dona il colore alla verdura e che agisce in qualità di carotenoide antiossidante, riducendo la possibilità di sviluppare il cancro alla prostata. La combinazione perfetta, per la salute della prostata, è data dal pomodoro consumato con i broccoli.

Legumi: quali fagioli e lenticchie, ad esempio, migliorano la salute della prostata perché contengono fitoestrogeni, per un valido contrasto contro le cellule tumorali.

Bacche e frutti rossi: anche in questo caso la ricarica di vitamina C è assicurata, in particolare con il supporto di fragole, mirtilli, more e melograno. Veri antiossidanti naturali, in grado di agire sul volume della prostata.