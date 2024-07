VAKARICI, DAL GEMELLAGGIO CON BERAT AL CONCERTO DI MUSICA BIZANTINA E GRECA

Dall’entroterra e cuore dell’Arberia, Vakarici continua ad impreziosire la proposta identitaria e culturale del territorio attraverso eventi di qualità. La Chiesa Santa Maria di Costantinopoli, luogo di culto a preghiera che diventa spazio culturale e di valorizzazione del patrimonio identitario, ospiterà questa sera (lunedì 22) un suggestivo concerto di musica bizantina e musica greca, antica e contemporanea. Nel cuore della Grecìa. Tra storia e musica. È, questo, il titolo dell’evento che porterà a Vakarici la Corale del Conservatorio Constantinos Efthimiades di Karditsa in Grecia, diretto da Nikos Efthimiades.

SALOTTO DIFFUSO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE TERRITORIALE

Questo nuovo appuntamento – sottolinea il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione della destinazione turistico–esperenziale – segue all’intensa giornata di eventi straordinari e di qualità che sabato scorso hanno visto il Salotto Diffuso di Vaccarizzo Albanese al centro dell’attenzione territoriale e regionale, con la sottoscrizione dell’atto di gemellaggio con la città albanese di Berat; quattro diverse inaugurazioni pubbliche alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’agricoltura e alle minoranze linguistiche Gianluca Gallo e del consigliere regionale Pasqualina Straface; la premiazione in una Piazza Scura gremita delle cantine vincitrici della 19esima edizione del Concorso dei Vini Arbëresh, con musica e degustazioni enogastronomiche fino a notte fonda con tutto il perimetro del borgo invaso di visitatori e turisti e il tutto esaurito nelle strutture ricettive.

QUESTA SERA ORE 21 NELLA CHIESA ATTIGUA A QUELLA CHE OSPITERÀ MUSEO STATUE

L’evento – spiega Padre Elia Hagi che sta coordinando anche questa iniziativa d’intesa con l’Amministrazione Comunale – sarà ospitato alle ore 21 nella chiesa Santa Maria di Costantinopoli, attigua alla Chiesa della Madonna del Rosario che, restituita nei giorni scorsi alla comunità dopo i lavori di restauro, ospiterà il Museo delle Statue antiche. Entrambi gli edifici di culto, una di rito ortodosso, l’altra di rito latino, si affacciano nella piazza intitolata a Pasquale Scura, tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria extra-ordinaria, magistrato, uomo di profonda cultura e dalla chiara matrice democratica e liberale, già Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici con Garibaldi, al quale si deve la formula L’Italia una e indivisibile.

EVENTO DI QUALITÀ CON MUSICISTI E OSPITI PRESTIGIOSI

Direttore del Conservatorio di Karditsa, Nikos Efthimiadis vanta un ricco curriculum: dopo importanti studi accademici in Grecia e in Italia, ha svolto un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in numerosi concerti in tutto il mondo. Tra le sue prestigiose cariche ricoperte, vi è quella di

membro della Commissione Europea dell’Unione Musicale Europea in Lussemburgo e quella di presidente della Federazione panellenica dei cori e di direttori di coro.