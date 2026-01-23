Povertà sanitaria, farmacie in rete

CATANIA – C’è un’emergenza silenziosa che non fa rumore, ma pesa ogni giorno: la povertà sanitaria. È da qui che parte l’incontro promosso da CDO Sicilia e Banco Farmaceutico per presentare a Catania le Giornate di Raccolta del Farmaco 2026 (GRF), iniziativa nazionale – oramai giunta alla XXVI edizione – realizzata da Fondazione Banco Farmaceutico ETS per contrastare la difficoltà di accesso alle cure, attraverso il coinvolgimento delle farmacie e di una rete di realtà socio-assistenziali attive sul territorio.

L’appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio – ore 10.00 – a Palazzo della Cultura, Sala Sant’Agata (via Vittorio Emanuele II, Catania): durante l’incontro saranno illustrati obiettivi, modalità di partecipazione e impatto dell’iniziativa, che nel 2026 tornerà dal 10 al 16 febbraio (con giornata centrale sabato 14 febbraio).

Le GRF si basano su un gesto semplice e concreto: durante la settimana della campagna, i cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti e acquistare e donare uno o più farmaci da banco, che saranno poi destinati alle realtà assistenziali convenzionate. Un’azione necessaria, in un quadro nazionale che registra un bisogno crescente: nel 2025 le persone in povertà sanitaria assistite da 2.000 realtà socio-assistenziali sostenute da Banco Farmaceutico sono state oltre 500 mila, con circa 145mila minori.

Saranno presenti: il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente Cdo Sicilia Salvatore Motta, il delegato Banco Farmaceutico Catania Bruno Puglisi, il responsabile Cdo Sanità Sicilia Giuseppe Buccheri.

