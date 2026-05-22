MENOPAUSA, RIBALTARE NARRAZIONE

Non come una perdita, ma come una riallocazione di energie. Non una fase di declino, ma una nuova Primavera, utile a rafforzare identità, consapevolezza e capacità di guida. Cambiare la narrazione intorno alla menopausa, superando stereotipi e silenzi che ancora la circondano, attraverso evidenze scientifiche, strumenti di prevenzione e modelli di leadership capaci di valorizzare l’esperienza e la maturità femminile. – È, questo, l’obiettivo, dell’evento promosso dalla Fondazione Bellisario, sul tema Menopausa e Leadership – Quando la performance cambia forma in programma per le ore 11,30 del prossimo sabato 23 maggio, ospiti dell’Hotel Ariha a Cosenza

MOMENTO DI CONFRONTO RIVOLTO A DONNE MANAGER E PROFESSIONISTE

La menopausa – sottolinea Filomena Greco che aprirà la serie di interventi coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto – riguarda milioni di donne e coincide spesso con una fase della vita in cui si ricoprono ruoli di grande responsabilità professionale e familiare. Eppure, troppo spesso, viene affrontata esclusivamente come un problema medico o come un momento di fragilità. L’incontro di Cosenza propone invece una visione più ampia: la menopausa come passaggio evolutivo in cui la performance non si riduce, ma si trasforma, assumendo forme nuove e più mature di efficacia, equilibrio e autorevolezza.

MICHELA TACCOLA: LA SCIENZA AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

La menopausa: ieri, oggi e domani – Cosa vogliono le donne. È su questo tema che interverrà davanti alla platea di donne, professioniste, imprenditrici e manager, la divulgatrice Michela Taccola che, partendo dall’evoluzione culturale e scientifica degli ultimi decenni, focalizzerà l’attenzione sul cambiamento di paradigma che ha caratterizzato il modo di vivere e trattare la menopausa, soffermandosi anche sul ruolo dello studio WHI (Women’s Health Initiative), che ha profondamente influenzato il dibattito sulle terapie ormonali sostitutive. L’approccio proposto evidenzia come la prevenzione, l’informazione e uno stile di vita equilibrato possano contribuire in modo determinante ad aumentare la healthspan, ovvero la durata della vita vissuta in buona salute, con benefici concreti sul benessere fisico, mentale ed emotivo.

FRANCESCA LIPAROTA: DALL’ECONOMIA DEL CAPITALE AL RETURN ON IDENTITY

Dal ROI al Return on Identity: l’investimento che rafforza chi siamo diventate. Si concetrerà su questo argomento il contributo di Francesca Liparota, coach con formazione economica, che attraverso il linguaggio dell’economia e della strategia aziendale, offrirà una rilettura potente della menopausa come momento di riallocazione intelligente delle energie. Il tradizionale ROI (Return on Investment) lascia spazio al Return on Identity: il vero rendimento non si misura più soltanto in termini di risultati esterni, ma nella capacità di investire tempo, attenzione ed energia in ciò che rafforza l’identità costruita nel corso degli anni. La menopausa diventa così un processo di rivalutazione del proprio capitale umano, emotivo e professionale, in cui esperienza, selettività e autenticità rappresentano asset strategici di altissimo valore.

UNA NUOVA ECONOMIA DEL BENESSERE FEMMINILE

L’intervento introdurrà anche il concetto di Leadership Metabolica, una forma di leadership che non si fonda sull’iperattività, ma sulla capacità di scegliere con lucidità dove concentrare risorse e competenze. In questa prospettiva, la performance non coincide più con il fare di più, ma con il fare meglio, in coerenza con i propri valori e con la propria storia personale.

Il messaggio è chiaro: la seconda metà della vita non rappresenta una fase di ridimensionamento, ma un’opportunità per esprimere una leadership più consapevole, sostenibile e autentica.

UN EVENTO CHE UNISCE SCIENZA, CULTURA E CRESCITA PERSONALE

L’iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario si distingue per la capacità di mettere in dialogo discipline diverse – medicina, divulgazione scientifica, economia comportamentale e coaching – per offrire alle donne strumenti concreti di comprensione e valorizzazione di sé.

Un approccio multidisciplinare che restituisce alla menopausa il suo significato più profondo: non una parentesi da subire, ma una fase da governare con conoscenza, consapevolezza e visione.