ALZHEIMER, UN AIUTO CONCRETO PER LE FAMIGLIE SOCIALE

Oltre 15 mila euro per la realizzazione o il potenziamento di centri diurni o l’istituzione di Cafè Alzheimer per persone affette da forme di demenza e altri disturbi neurologici in ambito geriatrico. Le organizzazioni del Terzo Settore ricadenti nell’ambito Territoriale Sociale (Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia), possono manifestare interesse all’affidamento del servizio entro venerdì 7 aprile.

È quanto fa sapere Filomena Greco, sindaco del comune capofila dell’ATS sottolineando la valenza del progetto regionale Programma Royalties Calabria, pensato per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Alleggerire il gravoso carico assistenziale dei nuclei in contesti domestici nei quali la capacità di supportare il proprio familiare è del tutto insufficiente o inadeguata, specie in ambienti caratterizzati da povertà ed emarginazione sociale. È, questo l’obiettivo del servizio che si propone di affiancare e sostenere i familiari che accudiscono la persona, sostituendoli temporaneamente nelle responsabilità di cura durante l’orario di lavoro o comunque e nei periodi di temporanea impossibilità.

Possono essere beneficiari del contributo le organizzazioni del Terzo Settore, in forma singola o associata che abbiano un’esperienza pluriennale nel campo della disabilità e/o esperienza specifica in progettualità relative a persone con malattie di Alzheimer, altre forme di demenza ed altri disturbi neurologici in ambito geriatrico.

La domanda di ammissione, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it entro il 7 aprile. Avviso e modulistica sono disponibili sull’albo pretorio online dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale.