The summit of the G77 countries: not only the role of science, technology and innovation. But also a new world order. Il summit dei Paesi del G77: non solo il ruolo della scienza, della tecnologia e dell’Innovazione. Ma anche un nuovo ordine mondiale

by Riccardo Cacelli

London – The G77 summit which took place last week in the Cuban capital is a historic summit.

The 134 participating emerging countries and China, representing 80% of the world population, met 2 weeks after the Brics summit to discuss: “The Role of Science, Technology and Innovation”.

In the final document composed of 47 points, there are some points of enormous interest for the international geopolitical scenarios for the years to come.



They are listed in points 4, 6,8,9.

Let’s see them one by one.

4. We note with deep concern that the major challenges generated by the current unfair international economic order for developing countries have reached their most acute expression in current times due, inter alia, to the persistent negative effects of the COVID-19 pandemic, even though the Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) for COVID-19 has been lifted by the WHO, geopolitical tensions, unilateral coercive measures, and the current multiple crises, including the economic and financial crises, fragile global economic outlook, increased pressure on food, energy, displacement of people, market volatility, inflation, monetary tightening, the growing burden of external debt, the increase in extreme poverty, the rising inequalities within and among countries, and the adverse effects of climate change, biodiversity loss, desertification, sand and dust storms and environmental degradation, as well as the digital divides, with no clear roadmap so far to address these global problems.

6. We stress the urgent need for a comprehensive reform of the international financial architecture and a more inclusive and coordinated approach to global financial governance, with greater emphasis on cooperation among countries, including through increasing the representation of developing countries in global decision and policy- making bodies which will contribute to enhance the capacities of developing countries to access and develop science, technology and innovation.

8. We reject the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries, and reiterate the urgent need to eliminate them immediately. We emphasize that such actions not only undermine the principles enshrined in the Charter of the United Nations and international law, but also severely impede the advancement of science, technology and innovation and the full achievement of economic and social development, particularly in developing countries.

9. Furthermore, we emphasize that unilateral coercive measures have negative and devastating impacts on the realization of human rights including the right to development and the right to food. Those measures also hinder the access of the affected countries to health-care, humanitarian assistance and equipment, and nationally owned assets. affected health care, humanitarian assistance and equipment, and nationally owned assets.

From these 4 points, the desire to change the current global political, economic, financial and social structure historically guided by the United States and its allies is clearly evident.

The G77 want to actively participate in the development of science, technology and innovation for the benefit of the growth of their respective states in a context of international collaboration while each maintaining their own political, economic, cultural and financial sovereignty.

WHAT IS THE G77



The Group of 77 (G77) at the United Nations (UN) is a coalition of 135 developing countries, designed to promote its members’ collective economic interests and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations.

The Group of 77 is the largest intergovernmental organization of developing countries in the United Nations, which provides the means for the countries of the South to articulate and promote their collective economic interests and enhance their joint negotiating capacity on all major international economic issues within the United Nations system, and promote South-South cooperation for development.

Riccardo Cacelli

VERSIONE IN ITALIANO

Il vertice del G77 che si è svolto la settimana scorsa nella capitale cubana è un vertice storico. I 134 paesi emergenti e la Cina partecipanti, che rappresentano l’80% della popolazione mondiale, si sono incontrati 2 settimane dopo il vertice dei Brics per discutere: Il ruolo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione.

Nel documento finale composto da 47 punti si trovano alcuni spunti di enorme interesse per gli scenari geopolitici internazionali per gli anni a venire. Sono elencati ai punti 4, 6,8,9. Vediamoli uno per uno.

4 Notiamo con profonda preoccupazione che le principali sfide generate dall’attuale ingiusto ordine economico internazionale per i paesi in via di sviluppo hanno raggiunto la loro espressione più acuta nei tempi attuali a causa, tra l’altro, dei persistenti effetti negativi della pandemia di COVID-19, nonostante la L’OMS ha revocato l’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC) per il COVID-19, le tensioni geopolitiche, le misure coercitive unilaterali e le attuali molteplici crisi, tra cui la crisi economica e finanziaria, le fragili prospettive economiche globali, l’aumento della pressione sui prodotti alimentari, energia, sfollamenti di persone, volatilità dei mercati, inflazione, stretta monetaria, peso crescente del debito estero, aumento della povertà estrema, crescenti disuguaglianze all’interno e tra i paesi, nonché gli effetti negativi del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità, della desertificazione, della sabbia e tempeste di polvere e degrado ambientale, così come il divario digitale, senza finora una chiara tabella di marcia per affrontare questi problemi globali.

6. Sottolineiamo l’urgente necessità di una riforma globale dell’architettura finanziaria internazionale e di un approccio più inclusivo e coordinato alla governance finanziaria globale, con maggiore enfasi sulla cooperazione tra i paesi, anche attraverso l’aumento della rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nelle decisioni e nelle politiche globali. creare organismi che contribuiranno a migliorare le capacità dei paesi in via di sviluppo di accedere e sviluppare scienza, tecnologia e innovazione.

8. Rifiutiamo l’imposizione di leggi e regolamenti con impatto extraterritoriale e tutte le altre forme di misure economiche coercitive, comprese sanzioni unilaterali contro i paesi in via di sviluppo, e ribadiamo l’urgente necessità di eliminarle immediatamente. Sottolineiamo che tali azioni non solo minano i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, ma ostacolano anche gravemente il progresso della scienza, della tecnologia e dell’innovazione e il pieno raggiungimento dello sviluppo economico e sociale, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

9. Inoltre, sottolineiamo che le misure coercitive unilaterali hanno impatti negativi e devastanti sulla realizzazione dei diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo e il diritto al cibo. Tali misure ostacolano inoltre l’accesso dei paesi colpiti all’assistenza sanitaria, all’assistenza e alle attrezzature umanitarie e ai beni di proprietà nazionale. hanno colpito l’assistenza sanitaria, l’assistenza e le attrezzature umanitarie e i beni di proprietà nazionale.

Da questi 4 punti risulta chiaramente evidente il desiderio di cambiare l’attuale struttura politica, economica, finanziaria e sociale globale, storicamente guidata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

Il G77 vuole partecipare attivamente allo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a beneficio della crescita dei rispettivi Stati in un contesto di collaborazione internazionale pur mantenendo ciascuno la propria sovranità politica, economica, culturale e finanziaria.

COS’È IL G77

Il Gruppo dei 77 (G77) delle Nazioni Unite (ONU) è una coalizione di 135 paesi in via di sviluppo, progettata per promuovere gli interessi economici collettivi dei suoi membri e creare una maggiore capacità negoziale congiunta nelle Nazioni Unite. Il Gruppo dei 77 è la più grande organizzazione intergovernativa dei paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite, che fornisce ai paesi del Sud i mezzi per articolare e promuovere i loro interessi economici collettivi e rafforzare la loro capacità negoziale congiunta su tutte le principali questioni economiche internazionali all’interno degli Stati Uniti. Sistema delle nazioni e promuovere la cooperazione Sud-Sud per lo sviluppo.