Invalida per l’errore di uno specializzando, Sabrina: «Con il risarcimento ottenuto finora non riesco a curarmi»

Sabrina di Girolamo è una parrucchiera e mamma di 41 anni che ama profondamente le sue due bambine e che oggi è affetta da tetraplegia, con l’impossibilità di muovere tutti e quattro gli arti. Non è sempre stato così, però: tutto è cambiato il 22 agosto 2017, una data che la donna ricorda sui social come il giorno in cui «hanno fatto morire la Sabrina di prima, sempre sorridente, attiva» per farla cadere «nell’inferno più assoluto dal quale non ne sono più uscita e non ne uscirò più». (www.msn.com)