AGI – Le sigarette elettroniche sembrano avere una maggiore efficacia nell’aiutare i fumatori a smettere, rispetto alla vareniclina, un farmaco che agisce a livello cerebrale in modo simile alla nicotina ed è in grado di ridurre il desiderio di sigarette e ad altri prodotti per smettere di fumare, come le gomme da masticare alla nicotina.