Cancro e Vaccini

Genova – Giordano Bruno ci aveva avvertito, come del resto tanti altri prima e dopo

di lui, quando aveva previsto che: “Se questa scienza, che grandi vantaggi

porterà all’uomo, non servirà all’uomo per comprendere se stesso, finirà per

rivoltarsi contro l’uomo”.

400 anni dopo il prof. Umberto Veronesi, nel rispondere ad una domanda

circa il possibile uso della chemioterapia preventiva, disse che quest’ultima

avrebbe dovuto essere via via sempre più ridotta, fino ad essere abbandonata.

Poco dopo anche la rivista “Nature” aveva affermato che la chemio

potrebbe causare tumori e Veronesi aggiungeva che in futuro i tumori

sarebbero stati curati con i vaccini.

Il fatto inconfutabile è che da un paio d’anni circa è diventato di uso

comune un termine drammatico e inquietante al tempo stesso, “Turbo Cancro”,

coniato nell’agosto 2022, con una singolare coincidenza temporale,

dall’anatomo- patologa svedese Ute Kruger, esperta di tumori mammari, per

indicare tumori molto aggressivi, di grandi dimensioni, che comparivano,

spesso in giovane età, entro pochi mesi dalla vaccinazione contro SARS-CoV-2

e che aveva modo di osservare sempre più di frequente, eventi patologici tanto

gravi quanto rapidi nella loro evoluzione.

In tutto questo evidentemente c’è qualcosa che non torna e non si può

accettare che “turbo cancro” possa diventare una formula di uso comune,

come il diffusissimo “malore improvviso“, senza che si studino le ragioni di

questa accentuazione esplosiva di nuovi casi.

Non si tratta di una affermazione estemporanea, ma di un dato suffragato

dalle statistiche: negli ultimi 24-36 mesi si è rilevato un incremento

impressionante di tumori e anche fra i più giovani negli ultimi venti anni si è

registrato un netto aumento dell’incidenza di alcune gravi forme tumorali,

secondo i dati forniti dal Wall Street Journal, senza che i virologi, almeno a loro

dire, abbiano il minimo sentore delle motivazioni che sottendono il dato

statistico.

I dati raccolti da parte dei Registri Tumori in Italia, di recente presentazione

e relativi a tutte le età, danno l’impressione di una vera ondata di tali malattie,

con un incremento nel triennio 2020-2023 a 18.000 casi, rispetto ai 7.700 del

triennio 2015-2019.

Anche se fosse vero che in Italia la raccolta dei dati statistici è carente, se

facciamo riferimento ai rilievi effettuati dal Regno Unito, dove l’Ons (Official for

national statistics) fornisce dati attendibili ed aggiornati, dobbiamo prendere

atto che qui si registra addirittura, fra i 15 e 44 anni, nel triennio 2020-2023

rispetto ai 10 anni precedenti, un incremento spaventoso della mortalità per

alcuni tumori,.

L’oncologa Patrizia Gentilini, molto nota e apprezzata anche come

divulgatore scientifico, ci ricorda come, nel novembre del 2022, Angus

Dalgleish, direttore del Dipartimento di Oncologia della St George’s University

di Londra abbia inviato una lettera aperta al British Medical Journal, riportando

una analoga esperienza e denunciando l’inconsueta ripresa di tumori o la loro

comparsa ex novo a seguito della vaccinazione a mRNA.

A questa segnalazione si sono poi aggiunti almeno altri 25 lavori (Case

Report) che riportano l’insorgenza di tumori (soprattutto linfomi e leucemie) a

distanza di pochi giorni o settimane dalla somministrazione dei preparati contro

il Covid-19 (in un caso è addirittura comparso un sarcoma nel sito di

iniezione).

E non sono neppure rari i casi di persone in salute, stroncate nel giro di

pochi mesi e, in alcuni casi, addirittura di solo poche settimane.

La dottoressa Gentilini non ha incertezze nell’affermare che le cause di

questo incremento impressionante di casi possano venire individuate negli stili

di vita sempre più scorretti, dato che il 33% degli adulti è in sovrappeso, il

10% obeso, il 24% fuma e i sedentari sono aumentati dal 23% nel 2008 al

31% nel 2021.

Certamente anche l’interruzione delle normali attività di diagnosi, interventi

chirurgici e terapie in conseguenza della pandemia ha contribuito ad aggravare

questo bilancio, ma anche la sedentarietà forzata cui siamo stati costretti con i

prolungati lockdown non ha certo favorito la nostra salute fisica e psichica.

Aggiunge però che vi è anche un altro potenziale fattore di rischio sempre

più presente nella letteratura scientifica, ovvero il possibile ruolo causale dei

vaccini a mRNA nell’insorgenza e/o progressione di forme tumorali.

In più occasioni il “turbo-cancro” è stato indicato come una plausibile

conseguenza del vaccino contro il Covid: la proteina Spike prodotta dopo

l’inoculo dei vaccini a mRNA ha una azione pro-infiammatoria e può interagire

con complesse funzioni biologiche dell’organismo, in particolare interferendo

con la produzione di citochine, sostanze modulatrici del sistema immunitario.

Potrebbe quindi avere un’azione cancerogena, portando alla progressione,

alla recidiva oppure alla metastasi del cancro, come evidenziato dallo studio

scientifico prodotto da Raquel Valdés Angues e Yolanda Perea Bustos, peraltro

solo l’ultimo di una lunga serie, che esprime la preoccupazione che alcuni

vaccini anti-Covid19 possano generare un ambiente specifico che potrebbe

portare alla trasformazione neoplastica, predisponendo alcuni pazienti

oncologici, stabili e sopravvissuti, alla progressione, recidiva e/o metastasi del

cancro.

Un nuovo allarme è stato lanciato di recente dal dottor Micheal Palmer,

medico canadese e docente universitario, autore di un articolo su Doctors for

Covid Ethics, con il quale si dichiara convinto di una correlazione tra i vaccini a

mRNA e l’insorgenza e la progressione di forme tumorali, basandosi su una

teoria, risalente al 2012, quindi in tempi non sospetti, con cui Thomas

Seyfried, ricercatore sul cancro del Boston College, illustrava questa tesi,

riassunta nel libro Il cancro come malattia metabolica.

L’utilizzo di vaccini a mRNA nel contesto delle malattie infettive non ha

precedenti e molte sono ancora le incognite al riguardo, visto che non è chiaro

da quali cellule dell’organismo, dopo l’inoculo, venga prodotta la proteina

Spike, quanta se ne produca, per quanto tempo e dove si distribuisca.

É tuttavia ormai accertato che la proteina Spike indotta dal vaccino ha una

azione pro-infiammatoria e può interagire con complesse funzioni biologiche

dell’organismo, in particolare interferendo con la produzione di citochine,

sostanze modulatrici del sistema immunitario.

Inoltre questi prodotti non sono stati testati né per la capacità di

danneggiare l’informazione genetica all’interno delle cellule, che causa

mutazioni ed induce modificazioni all’interno della sequenza nucleotidica o della

struttura del DNA, né per la cancerogenicità e nulla sappiamo dei loro effetti a

lungo termine.

Di fatto risultano pubblicati sia casi di nuova insorgenza che di rapida

progressione di tumori già esistenti a distanza di brevissimo tempo dagli

inoculi, ma di ancor maggiore interesse sono i lavori che indagano i possibili

meccanismi alla base di tutto questo.

L’argomento è ovviamente ancora molto controverso, ma, in parole povere,

sembrerebbe che vi sia un coinvolgimento del sistema immunitario che

produrrebbe un’alterazione della sorveglianza immunitaria nei confronti delle

cellule tumorali.

In particolare l’incremento dei casi sarebbe dovuto alla diminuita

produzione di interferone, ma si avrebbe anche una esagerata produzione di un

fattore di crescita in grado di indurre, in cellule già differenziate, una

regressione verso lo stato proprio delle prime fasi della vita embrionale, con

capacità di metastatizzazione e maggiore aggressività biologica.

É importante quindi tenere sotto attento controllo le possibili conseguenze a

lungo termine di questi vaccini, specialmente quando vengono somministrati a

individui altrimenti sani e aprire finalmente un dibattito scientifico degno di

questo nome.

Purtroppo la censura di ogni voce dissonante, anche se autorevole,

registrata nel corso di questi due anni non ha giovato né alla scienza e tanto

meno alla salute.

Infatti la censura è dannosa per il pubblico, soprattutto durante situazioni di

crisi come le epidemie, che sono caratterizzate da grandi incertezze, poiché

può portare a perdita di importanti punti di vista, informazioni e prove

scientifiche.

La tecnologia a mRNA oggi utilizzata nei “vaccini” contro SARS-CoV-2 non

era mai stata utilizzata prima per contrastare una malattia infettiva, né tanto

meno su popolazioni sane di ogni classe di età.

I vaccini a mRNA infatti sono nati per trovare una cura contro il cancro e

questa tecnologia ha oltre vent’anni di ricerca alle spalle.

Purtroppo il sogno dei ricercatori di ottenere un’arma efficace contro il

cancro finora non ha avuto alcun successo, ma l’aver trasferito l’utilizzo di

questa tecnologia per contrastare una malattia infettiva, oltretutto utilizzandola

in modo massiccio ed indiscriminato su una popolazione sana, è qualcosa che

non si è mai verificato nella Storia della Medicina e un azzardo di cui solo nel

tempo vedremo tutte le conseguenze.

Non dobbiamo del resto neppure dimenticare che Kathrin Jansen,

responsabile della ricerca e sviluppo dei vaccini presso Pfizer, andata

recentemente in pensione, ha letteralmente affermato in un’intervista su

Nature: «Abbiamo pilotato l’aereo mentre lo stavamo ancora costruendo».

Se si pensa che per definizione un vaccino dovrebbe essere somministrato

a persone sane ed un farmaco solo a chi è ammalato, si capisce bene che il

bacino di popolazione è molto più ampio nel primo caso.

Purtroppo la Medicina ha preso da decenni una china molto pericolosa ed

invece di investire sul mantenimento della salute preservando innanzi tutto la

qualità dell’ambiente e le risorse personali assistiamo al fenomeno del “disease

mongering”, ovvero di “fabbricare malattie”.

Malgrado tutto questo, ormai avvitata in una spirale perversa, l’industria

farmaceutica vuole ora immettere sul mercato un vaccino miracoloso contro il

cancro, cui Big Pharma sta alacremente lavorando, mentre anche Pfizer

rafforza in maniera notevole la propria divisione oncologica, annunciando

l’utilizzo di nuove biotecnologie.

Non dimentichiamo mai che nel 1976 Henry Gadsden, presidente di un

gruppo farmaceutico americano, dichiarò che la nuova frontiera del suo settore

industriale sarebbe stata “produrre farmaci per persone sane, perché questo ci

permetterà di vendere a chiunque, così come si vendono le caramelle” e

purtroppo bisogna constatare che l’obiettivo è ormai stato raggiunto.

Forse, dopo tutto questo, sarebbe auspicabile un’autocritica da parte delle

autorità sanitarie sul rispetto delle norme deontologiche sulla tutela della vita e

della salute, il rispetto della dignità, dell’autonomia, della libertà e dei diritti

umani.

Luisa Costa