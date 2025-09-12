MRgFUS: il trattamento innovativo che riduce tremori e dolori senza chirurgia

È arrivato a Verona il MRgFUS (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery), uno dei primi macchinari in Europa in grado di ridurre tremori e dolori in modo non invasivo

Londra – Il dispositivo permette di trattare in modo non invasivo diverse condizioni cliniche:

– Tremori legati al morbo di Parkinson

– Dolore neuropatico

– Alcuni fibromi uterini

– Selezionate lesioni ossee

Come funziona

MRgFUS combina due tecnologie:

Risonanza magnetica 3 Tesla – individua e monitora in tempo reale l’area da trattare. Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità – riducono l’attività dei tessuti target con precisione millimetrica.

Vantaggi principali

Non richiede interventi chirurgici né ospedalizzazione prolungata

Ridotto rischio di infezioni ospedaliere

Assenza di dolore durante il trattamento

Tempi di recupero rapidi

Studi clinici hanno mostrato che il trattamento porta a una riduzione significativa dei sintomi nel 70-80% dei pazienti, migliorando la qualità della vita.

Il macchinario, installato a Verona, ha un costo di circa 7 milioni di euro. La tecnologia rappresenta un passo importante nella gestione dei tremori e delle condizioni dolorose, offrendo ai pazienti un’alternativa sicura e innovativa ai trattamenti tradizionali.

Altri ospedali italiani che utilizzano MRgFUS

Oltre all’Ospedale Borgo Trento di Verona, altri centri in Italia offrono il trattamento MRgFUS:

Ospedale San Raffaele – Milano

Istituto Ortopedico Galeazzi – Milano

Ospedale Santa Maria – Bari

Maria Pia Hospital – Torino

Maria Cecilia Hospital – Cotignola (RA)

Anthea Hospital – Bari

Clinica Privata Villalba – Bologna

Ospedale Santa Maria degli Angeli – Pordenone

Ospedali europei che utilizzano MRgFUS

A livello europeo, diversi ospedali hanno adottato la tecnologia MRgFUS:

Inselspital – Berna, Svizzer a

Universitätsklinikum Wien – Vienna, Austria

Universitätsklinikum Bonn – Bonn, Germania

Universitätsklinikum Kiel – Kiel, Germania

Universitätsklinikum Kassel – Kassel, Germania

Institut Gustave Roussy – Villejuif, Francia

Strutture sanitarie in Portogallo che utilizzano MRgFUS