MRgFUS: il trattamento innovativo che riduce tremori e dolori senza chirurgia

È arrivato a Verona il MRgFUS (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery), uno dei primi macchinari in Europa in grado di ridurre tremori e dolori in modo non invasivo

da
Redazione Londra
-
0
6
https://medipolglobal.fr/Mrgfus

Londra – Il dispositivo permette di trattare in modo non invasivo diverse condizioni cliniche:
– Tremori legati al morbo di Parkinson
Dolore neuropatico
Alcuni fibromi uterini
Selezionate lesioni ossee

Come funziona

MRgFUS combina due tecnologie:

  1. Risonanza magnetica 3 Tesla – individua e monitora in tempo reale l’area da trattare.

  2. Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità – riducono l’attività dei tessuti target con precisione millimetrica.

Vantaggi principali

  • Non richiede interventi chirurgici né ospedalizzazione prolungata

  • Ridotto rischio di infezioni ospedaliere

  • Assenza di dolore durante il trattamento

  • Tempi di recupero rapidi

Studi clinici hanno mostrato che il trattamento porta a una riduzione significativa dei sintomi nel 70-80% dei pazienti, migliorando la qualità della vita.

Il macchinario, installato a Verona, ha un costo di circa 7 milioni di euro. La tecnologia rappresenta un passo importante nella gestione dei tremori e delle condizioni dolorose, offrendo ai pazienti un’alternativa sicura e innovativa ai trattamenti tradizionali.

Altri ospedali italiani che utilizzano MRgFUS

Oltre all’Ospedale Borgo Trento di Verona, altri centri in Italia offrono il trattamento MRgFUS:

  • Ospedale San Raffaele – Milano

  • Istituto Ortopedico Galeazzi – Milano

  • Ospedale Santa Maria – Bari

  • Maria Pia Hospital – Torino

  • Maria Cecilia Hospital – Cotignola (RA)

  • Anthea Hospital – Bari

  • Clinica Privata Villalba – Bologna

  • Ospedale Santa Maria degli Angeli – Pordenone

Ospedali europei che utilizzano MRgFUS

A livello europeo, diversi ospedali hanno adottato la tecnologia MRgFUS:

  • Inselspital – Berna, Svizzera

  • Universitätsklinikum Wien – Vienna, Austria

  • Universitätsklinikum Bonn – Bonn, Germania

  • Universitätsklinikum Kiel – Kiel, Germania

  • Universitätsklinikum Kassel – Kassel, Germania

  • Institut Gustave Roussy – Villejuif, Francia

Strutture sanitarie in Portogallo che utilizzano MRgFUS

  • Unidade HIFU MRg Porto: Situata a Porto, è una delle principali strutture in Portogallo ad offrire trattamenti MRgFUS per il tremore essenziale. Il team medico include neurologi e neurochirurghi specializzati in questa tecnologia non invasiva.

  • JCC Diagnostic Imaging: Situata a Porto, questa struttura è accreditata per l’uso della tecnologia MRgFUS, in particolare per il trattamento del tremore essenziale.

    Questi centri sono all’avanguardia nell’utilizzo di MRgFUS per il trattamento di tremori essenziali e altre condizioni neurologiche.

Articolo precedenteAl Pentagono il ricordo dell’11 Settembre tra memoria e coraggio: Trump onora le vittime e l’eredità di Charlie Kirk
Redazione Londra

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here