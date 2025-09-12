MRgFUS: il trattamento innovativo che riduce tremori e dolori senza chirurgia

Londra – Il dispositivo permette di trattare in modo non invasivo diverse condizioni cliniche:
– Tremori legati al morbo di Parkinson
– Dolore neuropatico
– Alcuni fibromi uterini
– Selezionate lesioni ossee
Come funziona
MRgFUS combina due tecnologie:
-
Risonanza magnetica 3 Tesla – individua e monitora in tempo reale l’area da trattare.
-
Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità – riducono l’attività dei tessuti target con precisione millimetrica.
Vantaggi principali
-
Non richiede interventi chirurgici né ospedalizzazione prolungata
-
Ridotto rischio di infezioni ospedaliere
-
Assenza di dolore durante il trattamento
-
Tempi di recupero rapidi
Studi clinici hanno mostrato che il trattamento porta a una riduzione significativa dei sintomi nel 70-80% dei pazienti, migliorando la qualità della vita.
Il macchinario, installato a Verona, ha un costo di circa 7 milioni di euro. La tecnologia rappresenta un passo importante nella gestione dei tremori e delle condizioni dolorose, offrendo ai pazienti un’alternativa sicura e innovativa ai trattamenti tradizionali.
Altri ospedali italiani che utilizzano MRgFUS
Oltre all’Ospedale Borgo Trento di Verona, altri centri in Italia offrono il trattamento MRgFUS:
-
Ospedale San Raffaele – Milano
-
Istituto Ortopedico Galeazzi – Milano
-
Ospedale Santa Maria – Bari
-
Maria Pia Hospital – Torino
-
Maria Cecilia Hospital – Cotignola (RA)
-
Anthea Hospital – Bari
-
Clinica Privata Villalba – Bologna
-
Ospedale Santa Maria degli Angeli – Pordenone
Ospedali europei che utilizzano MRgFUS
A livello europeo, diversi ospedali hanno adottato la tecnologia MRgFUS:
-
Inselspital – Berna, Svizzera
-
Universitätsklinikum Wien – Vienna, Austria
-
Universitätsklinikum Bonn – Bonn, Germania
-
Universitätsklinikum Kiel – Kiel, Germania
-
Universitätsklinikum Kassel – Kassel, Germania
-
Institut Gustave Roussy – Villejuif, Francia
Strutture sanitarie in Portogallo che utilizzano MRgFUS
-
Unidade HIFU MRg Porto: Situata a Porto, è una delle principali strutture in Portogallo ad offrire trattamenti MRgFUS per il tremore essenziale. Il team medico include neurologi e neurochirurghi specializzati in questa tecnologia non invasiva.
-
JCC Diagnostic Imaging: Situata a Porto, questa struttura è accreditata per l’uso della tecnologia MRgFUS, in particolare per il trattamento del tremore essenziale.
Questi centri sono all’avanguardia nell’utilizzo di MRgFUS per il trattamento di tremori essenziali e altre condizioni neurologiche.