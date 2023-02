Arianna Sighel e Arianna Valcepina conquistano una storica vittoria in Coppa del Mondo

Finalmente l’Italia sfata uno storico tabù conquistando la prima vittoria di sempre in una staffetta mista in Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro, composto da #AriannaSighel, #AriannaValcepina, #ThomasNadalini, #PietroSighel ed #AndreaCassinelli (sceso sul ghiaccio in semifinale) si è imposto nella tappa di Dresda al termine di una bagarre senza esclusione di colpi, lasciandosi alle spalle rispettivamente Corea del Sud, Olanda e Canada.

La staffetta mista italiana si conferma quindi ai vertici mondiali dopo l’incredibile argento delle Olimpiadi di Pechino.