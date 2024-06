Iyalia fu0ri dagli Europei

n gol per tempo e la Svizzera elimina l’Italia negli ottavi di finale di Euro2024. Una vittoria meritata, per quanto visto in campo, quella della Svizzera con un’Italia irriconoscibile che ha fatto fatica nel gioco. Elvetici avanti al 37’ del primo tempo con Freuler. Nella ripresa ti aspetti la reazione dell’Italia, ma dopo pochi secondi arriva il gol del raddoppio della Svizzera che di fatto congela le ambizioni della squadra del ct Luciano Spalletti. Una figuraccia per gli azzurri che si presentavano al torneo tedesco da campioni in carica.