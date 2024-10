Nba, trionfo all’ultimo respiro per i Washington Wizards contro i New York Knicks: Davis decisivo

RICHMOND (VA) – I Washington Wizards hanno concluso la Preseason Nba in bellezza con una vittoria di misura 118-117 contro i New York Knicks alla Capital One Arena. Il match è stato combattuto fino all’ultima azione. A giocare un ruolo decisivo è stato l’attaccante Johnny Davis, che oltre a realizzare 14 punti subentrando dalla panchina, è stato l’autore del canestro decisivo a 6 secondi dal termine della gara.

Proprio Davis nell’ultimo possesso palla dei Knicks, ha intercettato un passaggio sbagliato di Kolek per chiudere definitivamente la partita in favore dei padroni di casa. Con i suoi 14 punti Davis è diventato il quinto giocatore dei Wizards ad andare in doppia cifra insieme a Jordan Poole (16 punti), Kyle Kuzma (12 punti), Jared Butler (14 punti) e Justin Champagnie (11 punti).