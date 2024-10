Brics Pay, la nuova piattaforma che modifichera’ gli scambi monetari internazionali. XRP sara’ la nuova moneta?

Londra – Quello che accadra’ a Kazan il prossimo 22 ottobre potrebbe essere, e forse lo sara’, una volta epocale: si riuniranno i Paesi aderenti a Brics+. Si parlera’ e si approvera’ sicuramente il Brics Pay. Ovvero la nuova piattaforma per i pagamenti tra nazioni. Ma cosa e’ il Brics Pay e di cosa si tratta?

Il Brics Pay ritiene che “l’indipendenza finanziaria è fondamentale per le nazioni che cercano sovranità politica, energetica, alimentare, tecnologica e di altro tipo. Il pieno controllo sulle risorse finanziarie è necessario affinché i paesi raggiungano la vera sovranità. Questa ricerca è un obiettivo condiviso tra le nazioni che si battono per politiche indipendenti e per il benessere dei loro cittadini.

Ed affermano che: “La sovranità finanziaria autorizza una nazione a gestire in modo indipendente le proprie risorse e relazioni finanziarie, sia a livello nazionale che internazionale. Comporta la libertà di prendere decisioni finanziarie e intraprendere azioni finanziarie senza influenze esterne o coercizioni da parte di altri paesi o entità internazionali

Brics Pay racchiude l’esperienza collettiva dei membri del BRICS Business Council di varie nazioni, comprese quelle che devono ancora aderire formalmente a BRICS+ ma che si impegnano a contribuire a una nuova architettura finanziaria e dei pagamenti globale all’interno del quadro BRICS+.

Ed ecco il cambiamento epocale che indica Brics Pay: “Il sistema finanziario globale dell’era di Bretton Woods sta subendo una significativa trasformazione. Stiamo assistendo a un crescente debito globale, a una crescente disuguaglianza di ricchezza e alla frammentazione dei sistemi commerciali e finanziari. Il nostro obiettivo è garantire un accesso equo alle tecnologie finanziarie e alla ricchezza globale, offrendo a tutti l’opportunità di raggiungere il loro pieno potenziale. Oggi, iniziamo a costruire un nuovo sistema finanziario equo e decentralizzato per il futuro. La forza finanziaria e la ricchezza di una nazione non saranno più determinate dalla vicinanza ai centri di emissione globali o dalle dimensioni del suo mercato dei derivati. Invece, la vera misura della prosperità di una nazione risiederà nella sua abbondanza di risorse naturali, culturali, industriali, intellettuali e umane“.

BRICS PAY, COME FUNZIONERA’

La forma di BRICS Pay prevede: una struttura più centralizzata all’interno dei singoli paesi, mantenendo al contempo un approccio decentralizzato su scala internazionale.

Distribuzione ad alta velocità, scalabilità, decentralizzazione e interoperabilità sono ottenute tramite la creazione di reti distribuite per la trasmissione sia di informazioni sui pagamenti che di liquidità.

La topologia di base del sistema è una topologia a stella decentralizzata, rappresentata come un grafico connesso con sottografi, ovvero reti di pagamento all’interno di ciascun paese.

I partecipanti al sistema di regolamento possono connettersi a vari vertici (nodi) di transazioni.

Questi sottosistemi (sottografi) rappresentano sistemi di pagamento esistenti o potenziali, con banche di regolamento locali situate al centro di questi sottografi.

Ogni paese può avere più di tali banche.

Inoltre, all’interno della topologia implementata di BRICS Pay, le banche partecipanti possono stabilire relazioni dirette con altre banche straniere o altri istituti finanziari.

BRICS Pay, qiuindi e’ un sistema di pagamento basato su blockchain volto a facilitare le transazioni transfrontaliere all’interno dell’alleanza. La piattaforma è considerata uno strumento chiave per ridurre la dipendenza dai sistemi finanziari occidentali.

I membri dei BRICS, in particolare Russia e Cina, hanno spinto per la sua adozione per aggirare le sanzioni statunitensi e ridurre la dipendenza dal dollaro.

Come moneta digitale sara’ utilizzata XRP?

Tra qualche giorno lo sapremo….. segue

Riccardo Cacelli

r.cacelli@cacelli.com