Al World Relays in pieno svolgimento in quel di Guangzhou in semifinale l’Italia della staffetta femminile 4×400 con un 3.27.03 si piazza al secondo posto davanti alla Gran Bretagna, qualificandosi non solo alla finale ma ottenendo il pass per i Mondiali di Atletica che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Ilaria Elvira Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione. Grandi ragazze!