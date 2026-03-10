La campionessa Ludovica Cavalli Domina ancora nei 3000 metri

Ludovica Cavalli continua a scrivere la sua storia nel mezzofondo azzurro. Agli Assoluti indoor di Ancona, l’atleta delle Fiamme Oro Padova conquista per la quinta volta il titolo italiano nei 3000 metri, tagliando il traguardo in 8’51″38 e confermando ancora una volta il suo dominio sulla distanza. Una gara gestita con grande lucidità e personalità: Cavalli ha controllato il ritmo con sicurezza, dimostrando l’esperienza e la consapevolezza di chi sa perfettamente quando colpire. Alle sue spalle si piazza Micol Majori della Pro Sesto Atletica Cernusco, seconda con 8’54″51, mentre la medaglia di bronzo va a Joyce Mattagliano dell’Atletica Brugnera Friulintagli, che chiude in 9’06″25. Classe 2001 e originaria di Genova, Cavalli è ormai una delle certezze dell’atletica italiana. Dopo aver raggiunto la finale dei 3000 metri agli Europei Indoor 2025, continua a crescere stagione dopo stagione. Il successo nei 3000 arriva inoltre dopo la vittoria conquistata il giorno precedente nei 1500 metri: una doppietta che racconta tutta la completezza di un’atleta nel pieno della sua maturità sportiva, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti internazionali.