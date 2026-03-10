UN’IMPRESA CHE RIMARRÀ NELLA STORIA

Ci sono vittorie che valgono una medaglia. E poi ci sono vittorie che valgono un sogno realizzato. A trent’anni Chiara Mazzel scrive una pagina traordinaria dello sport italiano e conquista il primo oro paralimpico della sua carriera nel Super-G. Un traguardo immenso, arrivato dopo anni di sacrifici, cadute, allenamenti, speranze. Il momento che ogni atleta aspetta per una vita intera Quell’attimo in cui tutto si ferma, il cuore batte più forte e capisci che ce l’hai fatta davvero. E oggi Chiara ce l’ha fatta. È salita sul gradino più alto del podio e ha regalato all’Italia una gioia enorme. Una campionessa. Una storia di determinazione. Una medaglia che vale molto più dell’oro.