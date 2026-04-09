Baggio, dossier e calcio: la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’Italia dei progetti mai realizzati

Il dossier Baggio, elaborato da professionisti e approvato dalla FIGC, è rimasto lettera morta. Un simbolo della difficoltà italiana di trasformare le idee in realtà, tra burocrazia, timori politici e arretramento culturale ed economico.

Il dossier Baggio: un progetto rimasto sulla carta 📝

Il “dossier Baggio” racconta molto più di una vicenda sportiva. Racconta un’abitudine tutta italiana: progettare bene, decidere formalmente… e poi non fare ❌.

Realizzato da professionisti competenti e deliberato dalla FIGC ✅, il dossier non ha però mai visto la luce. Non finanziato, non attuato, sostanzialmente ignorato.

Italia: capacità di pensare, incapacità di fare 🤔➡️🚫

In Italia non manca la capacità di progettare. Documenti dettagliati, piani ambiziosi, strategie innovative: ci sono ✅.

Quello che manca è il passaggio decisivo: trasformare le idee in realtà.

La burocrazia rallenta ogni processo fino quasi a paralizzarlo 🏛️⏳.

La politica evita responsabilità chiare 🕰️.

I ricorsi e contro-ricorsi bloccano iniziative anche quando non ci sono criticità reali ⚖️.

Il risultato? Un Paese immobile 🛑, dove le energie migliori vengono spese per scrivere progetti che difficilmente vedranno la luce.

Dall’Italia del calcio all’innovazione tecnologica 🚀

Lo stesso schema si ripete anche in altri settori strategici.

Prendiamo la mobilità aerea urbana 🛸: un mercato in espansione a livello globale, dove esistono competenze e progetti avanzati anche in Italia, ma che rimangono bloccati da iter complessi e timori burocratici 🏛️.

Mentre altrove si sperimenta e si costruisce 🌍, noi restiamo in attesa ⏳. Ciò che potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita diventa l’ennesima occasione mancata ❌.

La voce di chi c’era 🎤

Non sorprende quindi l’interesse mediatico per il dossier. Nei giorni scorsi, il media sportivo Cronache di Spogliatoio ha intervistato Vittorio Petrone, ex agente di Roberto Baggio e collaboratore diretto nella gestione del dossier.

L’intervista offre un racconto diretto e personale e permette di capire meglio l’impegno dietro un progetto che in Italia non ha avuto seguito.

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Roberto Baggio è stato presidente del Settore Tecnico della FIGC dal 2010 al 2013 . Durante il suo mandato, ha presentato un ambizioso progetto di riforma del calcio italiano in 900 pagine, che è stato ignorato dai vertici federali.

Deluso dalla mancanza di sostegno e dall’impossibilità di lavorare, si è dimesso nel gennaio 2013

Un simbolo del Paese che non realizza 🏴‍☠️

Il “dossier Baggio” è solo un esempio, ma un esempio perfetto. Non per ciò che contiene, ma per ciò che rappresenta: la distanza tra ciò che l’Italia sa fare ✅ e ciò che riesce davvero a realizzare ❌.

Finché questa distanza non verrà colmata, continueremo a essere un Paese di buone idee… e di occasioni perdute 💔.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@um-vertiports.com