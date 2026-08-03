Chiara Pellacani e Matteo Santoro oro nei tuffi sincronizzati misti

🥇 Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono i padroni assoluti d’Europa nei tuffi sincronizzati misti.
🇮🇹 I due atleti romani hanno conquistato la medaglia d’oro dal trampolino 3 metri agli Europei di Nuoto di Parigi 2026.
Questo successo consolida lo straordinario momento della coppia, già campionessa del mondo in carica dopo lo storico trionfo a Singapore nel 2025.
🐬 I complimenti di Elby
“I vostri tuffi sono simili ai miei. Forza ragazzi continuate con questi successi perche’ il bello della vita e’ fare cio’ che si ama. Alla prossima gara saro’ con voi!!!!”