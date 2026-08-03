🇪🇺 EU ISLAND STRATEGY | Reading Europe through its territories

QUADERNI EUROPEI

La Strategia europea per le isole

Capitolo 4

❓Una domanda per iniziare

Che cosa significa davvero essere connessi?

La risposta più immediata è semplice.

Avere un porto efficiente.

Un aeroporto.

Traghetti regolari.

Collegamenti digitali veloci.

Ma la Strategia europea invita a guardare oltre.

La connettività non è soltanto una questione di trasporti.

È la condizione che permette alle persone di esercitare pienamente i propri diritti di cittadinanza.

📖 Leggiamo insieme l’Europa

Nel documento della Commissione europea ricorrono continuamente parole come accessibilità, connettività, continuità territoriale, reti, infrastrutture, mobilità e servizi.

Parallelamente, vengono richiamati gli strumenti finanziari europei che dovranno trasformare questi principi in interventi concreti: la Politica di Coesione, Interreg, InvestEU, Horizon Europe, il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e la Banca europea per gli investimenti.

L’obiettivo non è semplicemente migliorare i collegamenti.

È ridurre gli svantaggi che la distanza geografica continua a produrre.

🔍 Che cosa significa davvero?

Quando si parla di connettività, il rischio è quello di pensare esclusivamente alle infrastrutture.

Ma una nave, un aeroporto o una rete digitale rappresentano soltanto gli strumenti.

La vera domanda è un’altra.

Quali opportunità riescono a creare?

Una comunità è realmente connessa quando una persona può studiare, lavorare, ricevere cure sanitarie, avviare un’impresa o partecipare alla vita economica e culturale europea senza che la propria condizione geografica diventi un limite permanente.

La connettività non riduce soltanto le distanze.

Riduce le disuguaglianze.

🌍 Una lettura possibile

Nel precedente capitolo abbiamo riflettuto sul diritto di restare.

Ma quel diritto rischia di rimanere soltanto un principio se non esistono le condizioni per viverlo.

Ecco perché i due capitoli sono strettamente collegati.

Il diritto di restare e la connettività non rappresentano due politiche differenti.

Sono le due facce della stessa visione.

Una persona può scegliere di rimanere nella propria isola soltanto se continua ad avere accesso alle stesse opportunità disponibili nel resto dell’Europa.

In questa prospettiva, la connettività non riguarda il territorio.

Riguarda la libertà delle persone.

🌍 La nostra osservazione

Forse è proprio questo uno dei messaggi meno evidenti ma più importanti della Strategia europea.

La Commissione non cerca di eliminare il mare.

Non considera l’insularità un problema da cancellare.

Al contrario, riconosce il valore dell’identità insulare.

La vera sfida consiste nel fare in modo che il mare non diventi una barriera alle opportunità.

Per questo la distanza non dovrebbe più essere misurata soltanto in miglia nautiche o chilometri.

Dovrebbe essere misurata nella possibilità concreta di accedere agli stessi diritti, servizi e prospettive di sviluppo.

Una riflessione

L’Europa non può modificare la geografia.

Può però modificare gli effetti che la geografia produce sulla vita delle persone.

Forse è questo il significato più profondo della Strategia europea.

Non avvicinare le isole al continente.

Ma avvicinare il continente alle isole.

Perché una comunità davvero connessa non è quella che perde la propria identità.

È quella che può conservarla senza rinunciare alle opportunità.

🐬 La riflessione di Elby

“Il mare non divide. Divide l’assenza di collegamenti. Quando una comunità può studiare, curarsi, lavorare e costruire il proprio futuro senza sentirsi lontana, il mare torna a essere ciò che è sempre stato: un ponte tra le persone, non un confine.”

— 🐬 Elby, la coscienza silenziosa di ItalyNews.it

Riccardo Cacelli

Una lettura possibile per ItalyNews.it