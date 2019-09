Maiorca, Valldemossa e Magaluf all’insegna di arte e divertimento (VIDEO)

Storia Artistica di Valldemossa

Molti artisti hanno vissuto a Valldemossa, attratti dalla sua atmosfera accattivante. Tra questi va citato Fréderic Chopin; Chopin passò 3 mesi a Valldemossa con la sua partner George Sand (nome d’arte di Aurore Dupin). Il pianista compose qui i suoi Preludi ed altri pezzi, e George Sand scrisse ‘Un hiver à Majorque’ (Un inverno a Maiorca), grazie al quale si è guadagnata in modo definitivo l’antipatia del popolo maiorchino, che rimane viva malgrado siano passati oltre 150 anni. A Valldemossa si può visitare il Real Cartuja, un vecchio monastero di monaci dove Chopin e George Sand vissero durante l’inverno del 1838-1839. In questo museo ci sono souvenir della romantica coppia e pezzi d’arte interessanti dal 15mo al 20mo secolo. Ogni Agosto a Valldemossa i visitatori possono unirsi agli abitanti del posto per celebrare il Chopin Festival, dove ogni anno sin dal 1930 si esibiscono molti musicisti famosi.

Porto di Valldemossa

A circa 6 km dalla città (tutti da percorrere attraverso un ecosistema naturalistico magico) si trova il Porto di Valldemossa, dove si ha l’occasione di assaggiare il pesce tipico del luogo e sopratutto di ammirare la perfetta unione tra mare e natura che il luogo riserva, grazie ad una vegetazione rigogliosa e le sue acque cristalline.

Magaluf

La vita diurna a Magaluf sull’isola di Maiorca è la conseguenza di quella notturna. La maggior parte dei giovani nottambuli dorme steso al sole per riprendersi. Qualcuno più energico può sfruttare l’ampia scelta di sport acquatici e c’è anche un parco a tema per chi proprio non si sappia accontentare. Magaluf e le sue ampie spiagge sabbiose come Mallorca Beach, Magaluf Beach e Palma Nova Beach sono prese d’assalto durante i mesi di giugno, luglio e agosto da giovani turisti che vengono chiamati dalla gente del posto ‘gambas’, ovvero gamberi. Il motivo è ovvio: pelli scottate e colorito rossastro.