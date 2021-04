Norvegia, messa in salvo una nave olandese alla deriva

Nonostante il mare grosso, nella giornata di oggi un’operazione di salvataggio congiunta norvegese-olandese è riuscita a tenere sotto controllo una nave da carico abbandonata al largo delle coste norvegesi. Diversi funzionari hanno detto che l’operazione di salvataggio della Eemslift Hendrika, una nave registrata nei Paesi Bassi e progettata per trasportare grandi imbarcazioni, è stata ufficialmente portata a termine.

L’equipaggio della nave, composto da 12 persone, è stato salvato in elicottero lunedì in tarda serata dopo un’interruzione di corrente nel motore principale. L’amministrazione costiera norvegese, con sede ad Alesund, ha lanciato ieri l’operazione di salvataggio quando è diventato chiaro che i mari agitati potrebbero far schiantare la nave sulla riva.

La nave ha notevoli quantità di gasolio e carburante nei suoi serbatoi, che avrebbero potuto procurare un disastro ambientale. Le autorità marittime norvegesi hanno emesso un segnale di emergenza nella tarda serata di ieri e hanno iniziato i preparativi in ​​caso di fuoriuscita di petrolio.