Londra – “Hero of Peace and Love” il programma di attività rientranti nell’ambito delle celebrazioni per i dieci anni dalla Canonizzazione di Giovanni XXIII e’ stato presentato nei giorni scorsi alla stampa, presso la sede del Circolo MIE di Londra a Ealing Broadway.

I presidenti dell’Ente Bergamaschi in UK Radames Bonaccorsi Ravelli e del Circolo MIE di Londra, Valeriano Drago, entrambi del Comitato Roncalli 24 organizzatori non solo dell’evento di Settembre a Londra ma anche delle repliche del Concerto “Missae Papae Ioannis” che verranno organizzate nelle città di Bergamo, Venezia e, infine Roma nell’anno del Giubileo.

Il Presidente dell’Ente Bergamaschi, Radames Bonaccorsi Ravelli, si è soffermato sull’importanza della figura di Giovanni XXIII, il “Papa Buono” o “the Good Pope”, come e’ ricordato ancor oggi dagli inglesi, mentre il Presidente del Circolo MIE ha illustrato il programma parlando dell’importanza dell’evento per tutta la Comunità Italiana.

Un grande grazie è stato espresso dagli organizzatori a tutti coloro che hanno collaborato o stanno collaborando alla realizzazione dell’evento e in particolare a coloro che hanno patrocinato a diverso titolo e con diverse modalità la manifestazione.

Sono stati ringraziati in particolare il COMITES di Londra, il Consolato Generale in persona del Console dott. Domenico Bellantone, l’Istituto Italiano di Cultura, in persona del Direttore Francesco Bongarrà, la St. Peter Church di Clerkenwell, la Fondazione Papa Giovanni XXIII, l’Archivio Storico Tommasini-Leopardi, il Comune Sotto il Monte Giovanni XXIII, Patrizia e Marta Perelli Fabretti, il dott. Massimo Fabretti ex direttore generale dell’Ente Bergamaschi e la famiglia Vitali-Baldi.

Un ringraziamento speciale per Augusto Sciacca, rinomato artista e poeta bergamasco, che ha realizzato l’acquerello utilizzato come sfondo della locandina/manifesto dell’evento (foto di seguito) e che offrirà per l’occasione una litografia su Giovanni XXIII che verrà distribuita in un numero limitato di copie durante la manifestazione.

Programma “Hero of Peace and Love”

MISSA PAPAE IOANNIS



Sabato 28 Settembre 2024 – ore 19.30

Chiesa Italiana di St. Peter – 136, Clerkenwell Rd, Londra EC1R 5DL

Concerto – Prima mondiale per soprano, pianoforte, quattro violoncelli e voce narrante

Massimiliano Pace

Luciana Di Bella, soprano

Domenica 29 Settembre 2024

Chiesa Italiana di St. Peter – 136, Clerkenwell Rd, Londra EC1R 5DL

Ore 11:00 Messa

Ore 12:30

Pranzo

Ore 17:00

Conferenza

Unitas Christianorum: l’eredità di Papa Giovanni XXIII sull’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

Lunedì 30 Settembre 2024

Istituto Italiano di Cultura – 39 Belgrave Square, Londra SW1X 8NX

Ore 18:30 – Conferenza

Pacem Mundus: la Diplomazia e la Visione di Pace Globale di Papa Giovanni XXIII

Acquisto Biglietti

I biglietti per il concerto sono disponibili tramite la piattaforma Eventbrite.