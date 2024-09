Usa 2024, Harris e Biden a fianco dei lavoratori nel Labor Day: gli attacchi di Trump sui social

RICHMOND (VA) – In occasione del Labor Day la vicepresidente Kamala Harris, candidata alle prossime elezioni, e l’attuale presidente Joe Biden sono stati protagonisti di un comizio congiunto a Pittsburg, in Pennsylvania. È stata l’occasione perfetta per schierarsi a fianco dei sindacati per ribadire l’importanza di salvaguardare i diritti dei lavoratori.

Mentre Biden e Harris hanno scelto di trascorrere il Labor Day a fianco dei lavoratori, il candidato repubblicano Donald Trump ha passato gran parte del weekend ad attaccare sui social la rivale democratica nella corsa alla Casa Bianca. Il tycoon ha attribuito all’amministrazione Biden la colpevolezza in merito alla recente notizia della morte dei sette ostaggi di Hamas, tra cui un cittadino americano, e inoltre si è scagliato sulla vicepresidente ritenendola responsabile della morte nel 2021 a Kabul di 13 militari americani vittime di un attentato durante il ritiro dall’Afghanistan.

Gli attacchi di Trump però sembrerebbero non scalfire il grande andamento di Harris nei sondaggi. Secondo una ulteriore analisi di Ipsos per la Abc, il 24% dei repubblicani ha una opinione positiva in merito alla neo candidata democratica. Si tratta di una percentuale che tra gli indipendenti sale al 56%, fino a raggiungere una soglia ovviamente maggiore tra i democratici, dove si arriva al 93%.

Si tratta di percentuali che nel caso di Trump scendono drasticamente, con il 79% dei repubblicani che apprezza la campagna del tycoon, mentre tra gli indipendenti si scende al 38% e infine tra i democratici al 13%.

Nel corso del primo comizio congiunto con Biden da quando quest’ultimo si è ritirato, Harris, tirando fuori diversi suoi slogan, ha associato la dignità e la salvaguardia dei lavoratori alla scelta che verrà fatta alle urne il prossimo 5 novembre: “In questa elezione ci sono due visioni molto diverse del Paese. Noi guardiamo e ci battiamo per il futuro, l’altra parte guarda al passato. Noi ci battiamo per un futuro di dignità per tutti. Questa elezione è una battaglia per la promessa dell’America. Trump ci vuole portare indietro, vuole dare più tagli delle tasse a ricchi e grandi aziende”. Tra i presenti a Pittsburgh in occasione del comizio il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il senatore Bob Casey.

È stata una giornata in cui anche il presidente Joe Biden ha definito ulteriormente il suo ruolo. Non più quello di un candidato per la rielezione ma bensì un volontario democratico pronto a fare di tutto per sponsorizzare e sostenere la candidatura della sua vice per fare in modo che la Casa Bianca rimanga in mano ai democratici.