Usa 2024, si viaggia verso l’Election Day: le tappe fondamentali della volata finale

RICHMOND (VA) – Negli Stati Uniti si celebra oggi il Labor Day, la festa del Lavoro, che di fatto segna la fine dell’estate e il ritorno alla piena attività in tutti i settori. Quest’anno tale data segna anche l’inizio della stagione elettorale, con la volata finale verso l’Election Day del 5 novembre, dove si deciderà chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti in una lotta serrata tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e il candidato repubblicano Donald Trump.

Da quando l’ormai presidente uscente Joe Biden ha deciso di ritirarsi, abbandonando di fatto la corsa alla rielezione, la discesa in campo della sua vice Kamala Harris ha stravolto totalmente la campagna elettorale. Fino a qualche mese fa si pensava che la vittoria di Trump fosse ormai scontata, ma da quando Biden ha fatto un passo indietro, dando il suo endorsement ad Harris, i sondaggi hanno subito degli stravolgimenti.

Nell’ultimo rilevamento di Ipsos per Abc, l’attuale vicepresidente ha il 50% dei consensi tra gli elettori registrati contro il 46% di Trump. Altri sondaggi che si sono susseguiti nelle settimane precedenti registrano sempre importanti vantaggi da parte di Harris anche per quanto riguarda i cosiddetti Stati in bilico. Sono numeri che fanno preoccupare Trump, che nei sondaggi precedenti alla candidatura di Harris dominava incontrastato sul rivale Joe Biden.

Uno dei momenti cruciali della corsa alla Casa Bianca sarà il dibattito televisivo del prossimo 10 settembre tra Kamala Harris e Donald Trump negli studi della Abc a Philadelphia. A questo seguirà il confronto televisivo tra i candidati vice Tim Walz e J.D. Vance il 1° ottobre, mentre da venerdì 6 settembre diversi elettori avranno la possibilità di spedire il voto per posta.

Dopo il dibattito di Philadelphia una ulteriore tappa rilevante della corsa alla Casa Bianca sarà data dal verdetto del prossimo 18 settembre in merito al processo di New York in cui Trump è stato giudicato colpevole per 34 capi d’accusa. Non si tratta dell’unico procedimento giudiziario che potrebbe rappresentare una interferenza elettorale nella campagna del magnate, poiché nelle settimane successive sono attesi ulteriori sviluppi di altre accuse che coinvolgono l’ex presidente. Tra queste l’istigazione alla violenza nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il processo in Florida in cui il magnate risulta accusato di aver portato via una serie di documenti riservati dalla Casa Bianca.

Intanto la recente notizia del ritrovamento dei 6 corpi degli ostaggi di Hamas sta avendo inevitabilmente un impatto anche negli Stati Uniti. Sul suo social Truth, Trump ha attribuito la responsabilità di questa vicenda al presidente Biden e alla sua vice Harris. Secondo il tycoon a causare la morte di queste vittime innocenti sarebbe stata la “totale mancanza di forza e leadership americana”: “Questo è accaduto perché la compagna Kamala Harris e il corrotto Joe Biden sono dei pessimi leader. Gli americani vengono massacrati all’estero, mentre Kamala inventa bugie sulle famiglie Gold Star e Biden dorme in spiaggia in questo 16° giorno consecutivo di vacanza. Hanno le mani sporche di sangue”, scrive Trump sui social.