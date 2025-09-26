Una domenica genovese ricca di emozioni con Maurizio Mastrini

Genova – È molto piacevole aprire la presentazione del Maestro Maurizio Mastrini con le parole di alcuni spettatori: “Una domenica ricca di emozioni” in un’ atmosfera magica al Museo d’ Arte Orientale a Genova.

Maurizio Mastrini è un poeta della musica ed ha regalato un’ ora di magia vera.

Le sue note si sono diffuse suscitando forti emozioni.

Ci ha ricordato quanto sia importante “concentrarsi nelle sensazioni vere, immersi nella musica che aiuta a vivere meglio.”

Mastrini è uno dei maggiori pianisti e compositori attuali ed è considerato una figura internazionale.

Nell’ intervista diretta afferma che “la musica smuove ogni animo e trasforma“.

Però i giovani non colgono questo valore e sottostanno ad una corteccia di diffidenza.

È la Scuola che dovrebbe aprire un varco in loro, con una pausa ricreativa per l’ animo.

I giovani perdono emozioni: il suono è un ponte tra natura e vita.

“Purtroppo – afferma il Maestro – l’ Occidente è troppo meccanico e attualmente la musica anche nei concerti non esplica il suo ruolo così importante. Vengono perfino usati spesso pianoforti digitali con effetti molto diversi dall’uso reale degli strumenti .

“Il Web distrugge la vera musica – conclude Mastrini – ricordando che si può affermare che ben pochi sono stati artisti completi. Il gruppo dei Genesis per esempio si possono riconoscere invece che erano geniali nelle loro armonie .Si può ben dire che la vera Musica stia attraversando un momento difficile e che le Orchestre manchino di fondi, degradandosi.”

Maurizio Mastrini

E’ un musicista eclettico e sempre in rinnovamento dedito a ricerca continua e nuove sperimentazioni.

Classificato come un genio musicale, ed i numeri lo dimostrano 770 Concerti in 10 anni in tutto il mondo.

Nel comporre, nel suo eremo in Umbria, unisce canoni classici e una “nuova musica classica “.

Le sue composizioni sono completamente diverse l’una dall’altra.

Richiesto in molte Emittenti straniere e attivo nei Teatri di tutti i Paesi del mondo.

Compositore anche per Televisione e Radio, nonché Direttore artistico in vari Festival.



I commenti internazionali su questo Artista sono estremamente lusinghieri e concordi nel definire il Maestro Maurizio Maestrini un "Genio un po' pazzo".WEBISITE: www.mauriziomastrini.com

Luisa Costa