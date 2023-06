Cosenza: il Patronato Epaca- Coldiretti fa recuperare ad un cittadino arretrati e rivalutazione di una pensione dimenticata

E’ accaduto, nell’ufficio del Patronato di Assistenza Cittadini e Agricoltura Epaca-Coldiretti di Settimo di Montalto Uffugo (CS). Un cittadino di Montalto Uffugo nel mese di aprile 2023, per una richiesta di un bonus, si è rivolto all’Ufficio del patronato Epaca-Coldiretti che, con una puntuale verifica, ha accertato che l’’assistito aveva diritto agli arretrati e alla rivalutazione dal 2002 della pensione di Assegno ordinario di invalidità per trasformazione in pensione di vecchiaia. L’ufficio Epaca grazie al lavoro dell’operatrice Raffaella Abate (foto) si è messo subito al lavoro e dopo aver valutato la situazione contributiva dell’utente, ha presentato all’Inps domanda di pensione di vecchiaia. A distanza di qualche mese la domanda di pensione è stata accolta e sono stati recuperati gli arretrati e rivalutato l’importo di una pensione dimenticata dopo ben 21 anni! Non è la prima volta che capita – commentano dal patronato Epaca-Coldiretti -e questo grazie al lavoro quotidiano e certosino di analisi delle posizioni assicurative e delle situazioni pensionistiche degli assistiti che porta al recupero di importi significativi, tanto più preziosi in un periodo così difficile. Questa è la prova tangibile che Epaca svolge un ruolo determinante per l’assistenza e la tutela dei pensionati, lavoratori e di tutti i cittadini. L’importanza è tanto maggiore perché riferito per lo più a soggetti con importi di pensione modesti che, senza l’intervento del patronato della Coldiretti, avrebbero continuato a percepire l’importo della propria pensione senza sapere che la stessa, in qualche caso da anni, come accaduto in questa circostanza, era pagata con importi non corretti. L’invito, quindi, per i pensionati continua ad essere quello di rivolgersi con fiducia agli sportelli del Patronato presenti in tutta la regione per un controllo della propria posizione pensionistica e previdenziale. Chissà che non si possano avere belle sorprese come in questo caso!