Il 30 giugno nel Parco Archeologico di Pompei Gala di Premiazione

Tutto pronto per la quarta edizione del Premio Artis Suavitas, la cui cerimonia ufficiale di consegna è in programma per la serata di venerdì, 30 giugno 2023, alle ore 21:00, a Pompei, nell’Anfiteatro Romano del Parco Archeologico – patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

L’evento è organizzato dall’Associazione ArtisSuavitasAps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompeie con il Patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, di Scabec SpA, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di RAI-Campania. La conduzione della serata è affidata a Veronica Maya, presentatrice RAI e volto noto di importanti programmi televisivi.

“Abbiamo scelto il Parco Archeologico di Pompei – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione Artis Suavitas Aps– come location della cerimonia ufficiale di premiazione poiché rappresenta un fiore all’occhiello di quell’inestimabile patrimonio artistico e culturale che tutto il mondo ci invidia e conferisce ulteriore lustro alla nostra iniziativa. In relazione ai premiati, desidero ringraziare il Comitato Scientifico per aver individuato quelle eccellenze che con le loro qualità contribuiscono quotidianamente alla diffusione della cultura, delle arti e del sapere in diversi ambiti, in Italia e all’estero”.

“Siamo felici di ospitare all’interno dell’Anfiteatro il Gala di premiazione Artis Suavitas, un evento ricco di personaggi che costituiscono delle assolute eccellenze nel campo dell’arte e della cultura – dichiara il Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel – Pompei si apre sempre di più a eventi che vanno al di là dell’archeologia, perché è attraverso l’incontro con artisti e personalità di altre realtà, dalla musica alla scienza, allo sport e all’imprenditoria che si può raccontare meglio l’antico e tutto ciò che rappresenta e che ritorna nel nostro quotidiano. Pompei è un palcoscenico dove contemporaneo e antico si mescolano in modi nuovi, dando vita a risultati inediti”

Questi gli autorevoli premiati che ritireranno il Premio Artist Suavitas 2023 nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei il 30 giugno 2023:

· Cast di “Mare Fuori”: Ludovica Coscione, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e ArtemTkachuk;

· Sergio Capaldo, imprenditore;

· Benedetta Caretta, cantante;

· Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista;

· Placido Domingo, tenore;

· Gialappa’s Band, autori televisivi;

· Carolina Kostner, pattinatrice artistica;

· Iginio Massari, Maestro pasticcere;

· Ciro Palumbo, pittore;

· Beatrice Rana, pianista;

· Gianulca Rotondi, imprenditore;

· Wang Shaoqiang, direttore del Guangdong Museum of Art di Guangzhou (Cina);

· Luciano Spalletti, allenatore di calcio;

· Walter Veltroni, politico, giornalista, scrittore e regista.