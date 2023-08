NOMADI AL PORTO, STUPORE ED EMOZIONE

IO VAGABONDO CHE SON IO intonata sul mare e dal mare di gente, uomini, donne e bambini di ogni età, accorsi da ogni angolo della Calabria ed oltre per il concerto dei NOMADI: è forse, questa, l’immagine più bella che ricorderemo di questa intensa estate 2023. Un colpo d’occhio che stupisce ed emoziona – come ha commentato lo stesso storico gruppo sui propri social definendola una cartolina da Cariati!

È quanto dichiara il Sindaco Cataldo Minò esprimendo soddisfazione a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale per la straordinaria riuscita dell’evento che, dopo il successo di presenze già registrato per i Ricchi e Poveri, nella serata di ieri (martedì 22 agosto) ha chiuso ed al tempo stesso riaperto definitivamente la grande e gloriosa stagione dei concerti all’aperto; quelli che – sottolinea il Primo Cittadino – abbiamo voluto e saputo far ripartire, rievocando gli stessi successi e la bella partecipazione popolare dei grandi concerti pubblici che Cariati avviava pionieristicamente nel territorio negli anni ’80 proprio nell’area portuale e poi negli anni ’90 allo stadio.

Seppur ogni centimetro calpestabile dello spazio antistante il porto turistico-peschereccio era stato occupato – continua – tutto si è svolto nella massima tranquillità e serenità: tutta la macchina organizzativa ha funzionato benissimo.

Il Sindaco coglie, quindi, l’occasione per ringraziare anzi tutto le forze dell’ordine, dalla polizia locale ai Carabinieri alla Questura, le associazioni di volontariato, i sanitari, medici gli infermieri, i consiglieri comunali, la Lista Insieme, i diversi partner e finanziatori, Andrea Campana insieme al manager Roberto Iacobino e l’intera comunità per la sensibilità, la collaborazione e la disponibilità dimostrate e contribuendo in tutti i modi ed in tutte le fasi a far sì che tutto ciò si potesse realizzare ed a garantire a tutti meno disagi possibili e il miglior svolgimento di questo ulteriore grande evento per tutto il territorio.