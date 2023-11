TROPEA CONFERMA IN CANADA REPUTAZIONE ESPERIENZIALE

Uno degli obiettivi probabilmente più ambiziosi che ha contraddistinto e qualificato il programma politico-amministrativo che abbiamo condiviso con la Città nel 2018 era quello di riuscire progressivamente a costruire una reputazione internazionale di Tropea come destinazione turistico-culturale ed esperienziale, sempre più autonoma dalla sua riconoscibilità come località balneare e stagionale. Riempie di orgoglio della propria terra percepire, attraverso le relazioni della Città nel mondo, che questo risultato straordinario è stato raggiunto e rappresenta un valore aggiunto per tutta la regione.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì incontrando rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Ontario, sulla College Street di Toronto, nell’ambito della missione istituzionale in Canada, dove è stato invitato per ritirare, nella cornice dell’evento Calabra Heritage, il Premio del Presidente (The Heritage Calabria President’s Award), in programma questa sera (venerdì 24) al Borgata Event Centre di Vaughan.

Turismo delle radici, continuare a rafforzare ed a posizionare la destinazione esperenziale di Tropea su segmenti turistici intercontinentali e di nicchia, attraverso la condivisione di progetti e direzioni strategiche che, sul modello dell’ormai consolidata sinergia con la Costa Azzurra ed il format 10 Comuni, possa far crescere risultati in termini di presenze e scambi reciproci.

L’auspicio è stato ribadito dal Primo Cittadino nel corso dei diversi incontri istituzionali che si stanno susseguendo e che stanno impreziosendo questa nuova iniziativa di marketing territoriale del Principato in Nord America.

La tappa alla sede della Camera di Commercio italiana in Ontario segue a quella a Il Corriere Canadese e all’l’incontro con il suo direttore Joe Volpe, già autorevole e stimato Ministro del Lavoro e dell’Immigrazione del Canada.