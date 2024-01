La Tombolata di Beneficenza ha aperto il 2024 del Rotary Club Cosenza Sette Colli

Stare insieme in armonia per lo scopo più nobile, quello di tendere una mano a chi ha bisogno. È stato questo lo spirito che ha animato la Tombolata di Beneficenza organizzata dal Rotary Club Cosenza Sette Colli a conclusione delle festività natalizie. L’iniziativa, tenutasi presso l’Hotel President di Rende lo scorso 7 gennaio, ha aperto il nuovo anno 2024 all’insegna delle attività di service verso il territorio, una missione alla quale il RC Cosenza Sette Colli è da sempre chiamato nel pieno rispetto dei valori del Rotary International. Numerose sono state le attività commerciali operanti nell’area urbana cosentina che hanno aderito come sponsor, e nutrita è stata la presenza dei partecipanti, non solo soci del RC Cosenza Sette Colli con familiari e amici, ma anche membri di altri club in compagnia dei loro cari. Un momento di condivisione in allegria, all’insegna dello stare insieme, che ha raggiunto l’obiettivo che era stato prefissato. L’importo raccolto dalla vendita delle cartelle utilizzate per la tombola sarà opportunamente destinato ad attività di beneficenza.

“Una magnifica serata ” – ha commentato Francesco Bozzo, Presidente del RC Cosenza Sette Colli – ” che ci ha permesso non solo di trascorrere piacevolmente del tempo insieme, ma anche di contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla raccolta di fondi da destinare a chi è meno fortunato di noi. A nome del Club che ho l’onore di presiedere, desidero ringraziare anzitutto gli sponsor che ci hanno gentilmente supportato, e poi tutti i partecipanti e i soci che si sono prodigati nell’organizzazione dell’iniziativa”.

Di seguito l’elenco degli sponsor che hanno aderito offrendo i premi che sono stati distribuiti nel corso della serata: Cartoleria Ali di Carta, CCR Energia Gas e Luce, Centro Estetico Sirio, Copisteria Euro Service, DR Centro Estetico De Rose-Messinetti, Farmacia Lourdes, Farmacia Stumpo, Gioielleria Allegrini, Gioielleria Scintille, Gioielleria Spadafora, Gioielleria Tosti, Macelleria Salumi Monaco, Meridiano del Gusto, Ottica Plus, Paradiso Simply Luxury Food, SmartLab e Stanhome – filiale In Fiore.