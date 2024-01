Rinnovata la presidenza e gli organi dirigenziali di ARCI Servizio Civile Cosenza APS

Ad Adolfo Noce la presidenza dell’articolazione provinciale di ARCI Servizio Civile APS

Nella giornata del 12 gennaio 2024 si è svolta l’assemblea dei soci e delle socie di ARCI Servizio Civile Cosenza APS, l’articolazione territoriale di ARCI Servizio Civile che si occupa principalmente di Servizio Civile.

Un’assemblea in cui è stato dominante il ricordo di Angelo Gallo, che per anni ha guidato e portato avanti le attività dell’associazione provinciale accompagnando centinaia e centinaia di giovani donne e giovani uomini nel loro percorso di Servizio Civile e anche dopo. La presidenza di Gallo è stata dinamica, creativa e rigenerativa dando spazio alla crescita personale di ogni ragazza e ragazzo che si sono avvicinati al Servizio Civile. Non a caso, nonostante la fatica degli ultimi due anni, la presidenza dell’associazione ricade su uno degli ex operatori volontari di servizio civile che Angelo Gallo ha inserito come volontario nell’associazione che ha rappresentato con orgoglio, dandogli la possibilità di crescere e di apprendere nuove competenze dirigenziali, manageriali e di leadership.

Adolfo Noce, già dirigente in ARCI Cosenza APS, consigliere del comitato provinciale: “è un onore per me poter rappresentare una realtà tanto bella quanto importante come quella di Arci Servizio Civile Cosenza, i motivi di questa nomina non sono certo lieti ed il vuoto che Angelo ha lasciato sarà difficile da colmare. Da ex volontario di servizio civile mi rendo conto che le sfide che ci attendono sono tante, e la responsabilità assegnatami è grande, ecco perchè al mio fianco necessito di quelle persone che sono sempre state vicino, in questi anni di presidenza, a Gallo, professionisti, competenti che sapranno guidarmi e consigliarmi. Mi preme sottolineare come una persona giovane, alla presidenza di un’associazione che si occupa prettamente di giovani rappresenti non solo una scelta coerente ma anche una volontà del nostro Angelo che negli anni ha sempre dato spazio alle novità sapendo anche stare un passo indietro per non offuscare i propri volontari. L’augurio più grande è quello di poter portare avanti questo ruolo rendendo orgoglioso chi c’era prima di me.”

Insieme ad Adolfo è stato eletto anche l’esecutivo che supporterà la presidenza di Noce: Silvio Cilento, Lucia Ruggiero, Maria Rosa Vuono e Luigi Lembo. Sarà una bella sfida quella di ARCI Servizio Civile Cosenza APS e del nuovo gruppo dirigenziale la gestione di una associazione in continua evoluzione e vicina e sempre in linea con quelle che sono le sfide dell’unione europea legate all’innovazione, al digitale, all’ambiente, alla cittadinanza globale e alle questioni di genere.

