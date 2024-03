TURISMO, EVENTO SU ANALISI, PREVISIONI E STRATEGIE

Analisi approfondite dei dati, previsioni audaci e strategie innovative per il futuro del turismo, con un occhio di riguardo non solo al più prossimo, ma anche a quello a lungo termine. Sarà, questo, il focus dell’edizione 2024 di Hospitality Restart Tropea, l’ormai atteso evento di alta formazione con esperti di livello nazionale ed internazionale che approfondiranno dinamiche, metodi, tecniche, misurazioni e investimenti sul settore e che si confermerà tappa obbligata per manager, investitori, albergatori ed operatori. La 9a edizione, promossa da Massimo Vasinton, presidente dell’Associazione Albergatori di Tropea (Asalt) insieme all’imprenditore tropeano Sergio Cirillo – Ceo & Founder Revenue Goal, si terrà giovedì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 14 all’Hotel Tropis, in contrada Fontana Nuova.

A darne notizia è il Sindaco Giovanni Macri sottolineando la propria soddisfazione per la qualità di quello che è diventato ormai uno strumento prezioso di formazione per acquisire consapevolezza e competenze indispensabili nel governo delle prospettive e del mercato globale dei turismi, a partire dal ribadito valore dei dati in materia.

Se, infatti – continua il Primo Cittadino – la progettazione turistica non è forse una scienza esatta, sicuramente la capacità di raccogliere, selezionare, incrociare ed analizzare numeri e dati sui quali costruire percorsi, sperimentare metodi, adottare contenuti, motivare proposte, stimolare aspettative ed intercettare flussi rappresenta la strada obbligata per governare la bellezza e trasformarla in reddito e benessere durevole per una comunità ed una destinazione.

Totalmente gratuita e per questo unica nel suo genere in Calabria, la giornata di formazione che nelle passate stagioni ha fatto registrare numeri da record da tutta la regione, si svilupperà anche quest’anno attraverso l’intervento di relatori da tutta Italia.

IL PROGRAMMA.

Dopo gli indirizzi di saluto di Vasinton e Cirillo, i lavori prenderanno il via alle ore 9,30 con Salvatore Ballone, Business Development Manager Italy di Expedia, società statunitense, primo intermediario e primo market place di viaggi a tutto tondo. Interverrà sul tema Destinazione Tropea 2024 – Obiettivo Usa.

Non dare i numeri, gestiscili! Il controllo di gestione, uno strumento di supporto per monitorare e analizzare i risultati della tua attività. – È, questo, invece, il focus sul quale interverrà alle ore 10 Ugo Albanesi, responsabile formazione di Passpartout, società che offre software e servizi gestionali.

Azienda italiana leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero, Technogym sarà presente con Paolo Boi, Sales Area Manager h&r e Giuseppe Misiti, Sales Account Manager che approfondiranno sul tema delle wellness destination e sui target di riferimento.

Più comunichi, più vendi (se sai come farlo). – Lo spiegherà nella sezione delle ore 11,30 Marco Baroni, Ceo e Co-Founder di TITANKA! società specializzata in digital strategies e siti web per strutture turistiche.

Non solo revenue, come preparare il tuo hotel per l’alta stagione. – È, invece, il tema che sarà approfondito alle ore 12 da Marika Minto e Manuel Fina, sales manager e senior sales manager di D-edge, 1° fornitore europeo e il 3° fornitore mondiale di tecnologia per la distribuzione di hotel nel settore alberghiero.

Nata come una piccola start up olandese, Booking.com oggi è una delle aziende di e-commerce per la prenotazione di alloggi più grandi del mondo. Ad Hospitality Restart Tropea sarà presente con Simona Ali, market team manager e Dante Gallo, PS account manager che si focalizzeranno su I trend delle vendite 2024.

L’obiettivo condiviso con i partner e con l’Amministrazione Comunale – sottolinea Massimo Vasinton – resta quello di promuovere la crescita del territorio e della regione e continuare ad aiutare anche le piccolissime realtà che sono sempre più numerose, per esempio, nella corretta analisi dei dati e nel giusto prezzo, sollecitando a puntare sulla qualità invece che sulla quantità.