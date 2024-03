AD ABU DHABI IL LANCIO UFFICIALE DI INVESTOPIA EUROPE

Durante l’ultima edizione di Investopia, attualmente in corso ad Abu Dhabi, alla presenza del Ministro dell’Economia degli Emirati Abdulla bin Touq Al Marri, del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e dell’Ambasciatore italiano negli Emirati Lorenzo Fanara è stata ufficialmente lanciata la seconda edizione di Investopia Europe, che si terrà a Milano il prossimo 10 maggio a Palazzo Mezzanotte. La piattaforma d’investimento nata negli Emirati Arabi arriva nuovamente in Italia grazie ad EFG Consulting, società di consulenza strategica in tematiche di marketing ed internazionalizzazione con focus verso i Paesi del Medio Oriente, che la organizza unitamente al Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.

“Siamo davvero orgogliosi di riportare a Milano la seconda edizione di Investopia Europe, un luogo di confronto per imprenditori, investitori e istituzioni volto a definire il futuro degli investimenti e ad individuare concrete opportunità di business. – afferma Giovanni Bozzetti, presidente di EFG Consulting. “La sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale, è un tema che sarà trasversale a tutte le discussioni, in quanto rappresenta per gli investimenti un obiettivo chiave per garantire condizioni di maggiore stabilità tra le Nazioni in una realtà geopolitica complessa. Confidiamo inoltre che Investopia Europe a Milano possa rappresentare anche l’innesco di un volano di investimenti da parte degli Emirati Arabi Uniti verso l’Italia.”

“L’appuntamento di Investopia Europe a Milano è molto importante per noi, viste anche le ottime relazioni di amicizia tra i nostri Paesi. Il programma sarà molto ricco ed interessante e aspettiamo tutti gli investitori ed imprenditori italiani il 10 maggio”. Questo l’invito di Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, che sarà presente all’evento.

“Il fatto che Milano venga scelta nuovamente come sede per Investopia Europe dimostra la capacità di attrarre investimenti da parte del nostro Paese, che riesce a costruire relazioni solide e reciprocamente fruttuose e fungere così da portone di ingresso privilegiato per l’intero continente”, ha commentato il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini a margine della presentazione.

Ha partecipato all’evento di presentazione di Investopia Europe una folta delegazione di oltre trenta aziende italiane, tra cui il main partner Intesasanpaolo e gli altri partner Altagamma, Blastness, Castello SGR, Euronext – Borsa Italiana, Ideàs, Legance e Lifestar.