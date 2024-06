Sicilia Outlet Village: per l’opening oltre 40mila presenze

Molto più che due giorni di straordinario shopping. Nel weekend di inaugurazione della “terza fase” sono stati oltre 40mila i visitatori che hanno fatto tappa a Sicilia Outlet Village incuriositi dalle nuove aperture, attratti dai Summer Black Days e affascinati dalla magia di oltre 50 spettacoli itineranti proposti nei 36mila metri quadri dedicati allo shopping. Un successo quello di Sicilia Outlet Village che, grazie all’operazione di ampliamento di “fase 3”, diventa l’Outlet Village più grande del Centro-Sud Italia con la realizzazione di ulteriori 6.000 mq e con 30 negozi che si vanno ad aggiungere ai 140 negozi già esistenti arrivando così a toccare quota 36mila mq di superficie commerciale e un’offerta complessiva di ben 170 negozi dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali. Tra i principali marchi presenti al Village spiccano: Alberta Ferretti, Armani, Blumarine, Boss, Coach, Dolce&Gabbana, Ermanno Scervino, Fay, Furla, Gucci, Hogan, Michael Kors, Moschino, Polo Ralph Lauren, Tod’s e molti altri.

Un investimento di oltre 35 milioni di euro che conferma Sicilia Outlet Village come punto di riferimento per lo shopping di qualità ma anche motore economico di rilevante importanza per il territorio siciliano, sviluppando un indotto occupazionale di oltre 1.500 risorse, tra dirette e indirette.

Durante il weekend al Village si sono susseguite performance di acrobati, ballerini e circensi e per concludere grande meraviglia e applausi del pubblico per le coreografie pirotecniche “Elementi” di Vaccalluzzo. Un’atmosfera magica ha invaso i boulevard del Village per celebrare questo weekend di festa e di shopping straordinario con i Black Summer Days, versione estiva del più noto Black Weekend.

Imperdibile, per gli amanti dello shopping, il prossimo appuntamento degli Happy Days con ulteriori sconti sui prezzi outlet fino al 30% dall’8 al 16 giugno. Inoltre, domenica 16 giugno la possibilità di partecipare al casting dello Zecchino d’Oro 2025, il Festival della canzone riservato ai più piccini. I piccoli solisti selezionati potranno essere tra coloro che canteranno su Rai Uno.