APRILIA FILM FESTIVAL: aperte le iscrizioni per partecipare alla VI edizione

È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla 6º Edizione dell’Aprilia Film Festival, manifestazione ideata da Federico Paolini e organizzata dall’Ass.ne Cuore Comico che quest’anno si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2024 al Multisala Lux di Aprilia (LT) e avrà come testimonial Massimiliano Bruno e Alice Sabatini.

Nato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare il legame con il territorio, potenziare il turismo culturale e rendere omaggio alla città ospitante, il festival è rivolto a tutti i filmmaker indipendenti, senza limiti di età e nazionalità, che vogliano presentare i propri cortometraggi e farli conoscere al pubblico e ai professionisti di settore. Tra gli ospiti e giurati che hanno preso parte alla manifestazione vi sono Massimiliano Bruno, Alex Polidori, Monica Word, Gianni Corsi, Luciano Fontana, Davide Lepore, Chiara Luna Oliviero, Perla Liberatori e Guglielmo Poggi.

Per inviare la candidatura della propria opera cinematografica si avrà tempo fino al 24 Agosto alle 23:59. Le modalità di iscrizione sono descritte in dettaglio sul sito https://filmfreeway.com/APRILIAFILMFESTIVAL

L’Aprilia Film Festival è realizzato con il sostegno di Comune di Aprilia, Regione Lazio, Associazione Rotary Club, Provincia di Latina, in collaborazione con altre attività regionali e provinciali che credono nell’evento. Sponsor dell’attuale edizione sono il Centro commerciale Aprilia 2 e Urban Vision. L’evento gode del patrocinio di Comune di Aprilia, Proloco di Aprilia, Regione Lazio, Nuovo Imaie e Provincia di Latina.