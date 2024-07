Scalea, una prima edizione da record per il Gran Galà del cinema e dello spettacolo

Scalea, una serata nel segno della musica, del cinema e dell’intrattenimento con il pubblico delle grandi occasioni che ha seguito fino all’ultimo una manifestazione di altissimo livello. Si riassume così la prima edizione del “Gran Galà del cinema e dello spettacolo” organizzato dall’associazione no profit, Una stella per il Sud, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Scalea.

Un ricco parterre di personaggi e ospiti illustri, che hanno dialogato con Romana Guerrera e Umberto Labozzetta, conduttori della serata.

Lo spettacolo è iniziato con la sfilata dei gioielli di Gerardo Sacco, maestro orafo conosciuto in tutto il mondo, salutata da ripetuti e scroscianti applausi del pubblico, poi l’intervista e il premio alla carriera consegnato dal sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta che ha ringraziato l’associazione e il numerosissimo pubblico presente.

Subito dopo è salita sul palco la cantante calabrese, Claudia Forte che ha ammaliato i presenti non due splendidi brani e a seguire la ballerina Sofia Di Lorenzo, campionessa italiana 2024 nel “duo sincronizzato” che ha eseguito in modo magistrale una rumba sulle note di Andrea Sannino.

A metà serata viene annunciata la presenza di due ospiti illustri: lo chef stellato Alfonso Iaccarino, vera leggenda mondiale della ristorazione e Iginio Massari, maestro dei maestri pasticceri italiani, numero uno al mondo. Entrambi vengono invitati a salire sul palco per una breve intervista e la consegna dei riconoscimenti in argento realizzati da Gerardo Sacco.

Ancora emozioni con la performance di Danilo Artale, maestro e compositore di altissimo livello che ha percorso il red carpet fino all’arrivo sul palco, è ha suonato alcuni brani di film famosi. Anche per virtuoso Artale il premio realizzato da Gerardo Sacco.

Poi il momento che tutti aspettavano: l’arrivo di Sebastiano Somma, l’attore partenopeo ha chiacchierato con i due conduttori e prima della consegna del premio, ha letto parte della lettera di addio con la quale Gabriel García Márquez si ritirò dalla vita pubblica per ragioni di salute.

Il Gran Galà si è concluso con il mini-live di Mario Rosini che ha tenuto incollati alle sedie gran parte del pubblico.

Insomma una serata da incorniciare per l’associazione Una stella per il Sud, che ha lanciato anche la “mission del cuore”, il cui ricavato verrà devoluto interamente alla associazione antiviolenza Ilaria Sollazzo.

Visibilmente soddisfatto il sindaco di Scalea Giacomo Perrotta che ha dichiarato: «La piazza è gremita e non è facile riempire piazza Aldo Moro, ci sono 1000 persone sedute, tanti sono stati gli ospiti di grande livello che hanno arricchito questa prima edizione del Gran Galà del cinema e dello spettacolo. Io mi auguro e Scalea si augura che questo sia la prima di tante edizioni future».