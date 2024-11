“Napoli è fatta così: Mille Cuori per un Sorriso” – Uno Spettacolo per i Bambini Cardiopatici con l’Associazione Mattia Facciolla”

L’8 dicembre 2024, alle ore 21:00, il Cinema Teatro Garden di Rende (CS) diventerà il palcoscenico di uno spettacolo unico e dal grande impatto sociale: “Napoli è fatta così: Mille Cuori per un Sorriso”, un evento organizzato dall’Associazione Mattia Facciolla Bambini Cardiopatici ETS.

Un evento speciale per una causa importante

La serata non è solo un omaggio alla cultura e alla musica di Napoli, ma un momento di solidarietà dedicato ai bambini cardiopatici. L’Associazione ETS Mattia Facciolla, impegnata da anni nel sostegno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, utilizza lo spettacolo come mezzo per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per i progetti che migliorano la qualità di vita dei bambini affetti da patologie cardiache.

L’evento sarà diretto dal talentuoso Giuseppe Loffredo, che ricoprirà il ruolo di direttore artistico e performer, regalando un tocco di autenticità e passione alla serata.

Un cast stellare per una serata indimenticabile

Lo spettacolo vanta un cast ricco di artisti, pronti a offrire emozioni e intrattenimento di altissimo livello:

Luca Napolano

Lidia Ferrara

Nello D’Auria

Giuseppe Loffredo

Mario Conte

Elisabetta Mercante

Barbara Lombardi

Mago Marvin

Denis Le Piane

Sasà Di Palma

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, le esibizioni degli Zampognari di Laino e l’energia travolgente della Space Dance Academy 16.

Una rete di sostenitori solidali

L’evento si svolgerà grazie al prezioso supporto di importanti sponsor e partner, tra cui:

Charity Partner: Fondazione Mediolanum

Comune di Rende

G.B. Spadafora

GOSPA

gp Porte

Fattoria Bio

Garden

Carillon Gioielli

Metallo Petroli

BCC Mediocrati Gruppo BCC ICREA

Scintille

Gigahertz

Perché partecipare

“Napoli è fatta così: Mille Cuori per un Sorriso” non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per fare del bene. Ogni sorriso strappato al pubblico è un passo in avanti per aiutare i bambini cardiopatici e le loro famiglie. La magia della musica, della danza e della comicità si intreccia con la solidarietà, creando un evento che emoziona e unisce.

Info e prenotazioni

Non perdere l’occasione di partecipare a una serata unica e significativa. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 347 8764950.

Unisciti a noi per celebrare la cultura, lo spettacolo e, soprattutto, il potere della solidarietà.