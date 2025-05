Le eccellenze del Caseificio Presila al TuttoFood di Milano

Il Caseificio Presila si appresta a rappresentare l’eccellenza casearia calabrese alla prossima edizione di TuttoFood, una delle più prestigiose fiere internazionali dedicate all’agroalimentare, in programma dal 5 all’8 maggio a Milano. Un appuntamento strategico che segna un nuovo passo nel percorso di crescita e visibilità del marchio fondato dalla famiglia Catalano, ormai simbolo di qualità e autenticità in Calabria.

Nato nel cuore della Sila, il Caseificio Presila è riuscito a fondere la sapienza artigianale dei maestri casari calabresi con le più moderne tecnologie di produzione. Ogni formaggio racconta una storia fatta di tradizione e innovazione, incarnando l’anima di un territorio ricco di cultura e genuinità, senza mai perdere di vista la sostenibilità e l’efficienza dei processi produttivi.

Presila non è soltanto un’azienda, ma una vera e propria comunità rurale e produttiva. Il latte utilizzato proviene esclusivamente da allevamenti calabresi selezionati, con cui l’azienda condivide valori fondamentali: rispetto per l’ambiente, benessere animale e attenzione al consumatore. Una filiera corta e completamente tracciabile, che garantisce sicurezza, trasparenza e qualità costante.

A conferma concreta di questo impegno, il Caseificio Presila ha ottenuto importanti certificazioni internazionali come IFS e BRC, standard riconosciuti a livello globale che attestano il rispetto delle più rigorose norme in materia di sicurezza alimentare, qualità dei processi produttivi e tracciabilità. Queste certificazioni non rappresentano solo un risultato tecnico, ma una garanzia tangibile per i clienti e i partner commerciali, che possono contare su prodotti affidabili e realizzati secondo criteri etici e sostenibili.

Ancora più significativo è il conseguimento delle 3 stelle nel Rating di Legalità, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questo riconoscimento premia la trasparenza, l’integrità e la correttezza nella gestione aziendale, rafforzando ulteriormente la reputazione del Caseificio Presila come realtà virtuosa nel panorama agroalimentare italiano.

La partecipazione a TuttoFood rappresenta l’occasione ideale per raccontare questa storia di eccellenza a un pubblico internazionale, consolidando relazioni commerciali e promuovendo una visione d’impresa che mette al centro qualità certificata, legame con il territorio e responsabilità sociale.