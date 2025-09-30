IDENTITALIA A MESTRE

Oltre il brand internazionalmente riconosciuto, la plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare Amarelli continua ad essere un’impresa culturale capace di custodire e valorizzare saperi antichi, tradizione, territorio e innovazione; di far dialogare passato e presente, industria e identità; di rappresentare uno spazio dove convivono memoria storica, artigianalità e testimonianza imprenditoriale.

PLURISECOLARE ESPERIENZA IMPRENDITORIALE TRA BRAND ICONICI BELPAESE

Lo conferma IDENTITALIA, The Iconic Italian Brands, la mostra promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata alle aziende che hanno fatto la storia e che continuano ad esportare l’immagine del Belpaese nel mondo. – Inaugurata nei mesi scorsi a Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, dallo scorso 27 settembre e fino al 15 febbraio 2026, la mostra che vede protagonista anche Amarelli sarà visitabile al M9, il Museo del ‘900 di Venezia Mestre.

PINA AMARELLI SODDISFATTA: NON SOLO BRAND MA IMPRESE CULTURALI

Ad esprimere soddisfazione per il successo di presenze già riscosso in questi mesi e per il carattere itinerante della mostra che per la prima volta esce dal solito circuito per abbracciare anche quello culturale a testimoniare che lo sono anche gli investimenti delle aziende, quindi non solo economici è il Cavaliere del Lavoro e Alfiere del Made in Italy Pina Amarelli.

ALL’INAUGURAZIONE ANCHE IL MINISTRO URSO

Promossa con Unioncamere, l’esposizione curata da Carlo Martino e Francesco Zurlo, inaugurata alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a rappresentare Amarelli c’era Elisabetta Pizzardo, esperta di diritto doganale, di Confindustria Veneto.

LA MOSTRA A MESTRE FINO A FEBBRAIO 2026

Identitalia è stata realizzata in occasione dei 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e racconta i brand che hanno fatto la storia del Paese e la loro evoluzione nel tempo, attraverso un percorso espositivo che si articola in 6 sezioni tematiche.